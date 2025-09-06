https://sputnik-georgia.ru/20250906/pismo-trampu-konkurentnye-vybory-priznanie-oshibok-i-vykhod-v-pley-off--gruziya-za-nedelyu-294815204.html
Письмо Трампу, конкурентные выборы, признание ошибок и выход в плей-офф – Грузия за неделю
Письмо Трампу, конкурентные выборы, признание ошибок и выход в плей-офф – Грузия за неделю
06.09.2025
2025-09-06T18:18+0400
2025-09-06T18:18+0400
2025-09-06T18:18+0400
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
На этой неделе президент Михаил Кавелашвили обратился с открытым письмом к Дональду Трампу, выразив недоумение по поводу пассивности новой администрации США в отношении Грузии.
По словам главы государства, игнорирование Тбилиси вызывает сомнения в искренности Вашингтона, который заявляет о стремлении к укреплению регионального мира, но при этом выстраивает активный диалог со всеми соседями Грузии – Азербайджаном, Арменией, Турцией и Россией.
Кавелашвили подчеркнул, что перезагрузка и обновление стратегического партнерства с США остаются одним из ключевых приоритетов грузинской внешней политики.
Симптоматично то, что премьер Ираклий Кобахидзе также направлял письмо Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, но на обращение пока не последовало никакой официальной реакции.
Гуманный шаг в преддверии выборов
На фоне внешнеполитических вызовов президент Кавелашвили принял решение о помиловании лидеров оппозиционной партии "Лело – сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.
Этот шаг позволил им принять участие в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, но вызвал неоднозначную реакцию.
В правящей "Грузинской мечте" его назвали гуманным и подчеркнули, что помилование не связано с поиском легитимации, которую дает только народ.
Часть оппозиции, напротив, заявила, что участие "Лело" в выборах – историческая ошибка, которая подрывает единство оппозиционного фронта. При этом многие политики признали, что освобождение Хазарадзе и Джапаридзе было важным шагом для обеспечения конкурентной среды.
Следствие против режима Саакашвили
Парламент Грузии заслушал выводы Временной комиссии, расследовавшей преступления, совершенные в период правления Михаила Саакашвили. В докладе говорится о систематических нарушениях прав человека: незаконных арестах, пытках, убийствах и сокрытии улик.
Авторы отчета утверждают, что "революция роз" на самом деле представляла собой государственный переворот, а деятельность режима сопровождалась репрессиями против оппонентов и свидетелей событий, включая период после войны 2008 года.
На основе материалов комиссии парламент намерен подготовить иск в Конституционный суд с требованием запретить деятельность партии "Единое национальное движение" и связанных с ней структур.
Власти заявляют, что доклад служит своего рода "люстрацией", позволяющей показать обществу масштабы злоупотреблений.
Быть депутатом или не быть – вот в чем вопрос
На внутреннем политическом поле важным событием стало признание лидером партии "Гахария – за Грузию" Георгием Гахария того, что отказ от депутатских мандатов был ошибкой.
По его словам, бойкот парламента лишил оппозицию возможности влиять на процессы и поставил страну в еще более уязвимое положение.
Теперь парламент подтвердил полномочия 12 новых депутатов от партии Гахария, которые заменили коллег, потерявших мандаты за систематическое отсутствие на заседаниях.
В самой партии обсуждают, сумеют ли они эффективно использовать оставшиеся возможности после выборов в органы местного самоуправления, назначенных на октябрь.
Винодельческий сезон в Грузии
Тем временем в Кахети стартовал традиционный сезон сбора урожая винограда (ртвели). По данным Минсельхоза, уже переработано около 3,5 тысячи тонн урожая. В регионе работает координационный штаб, к которому подключено до 200 винодельческих компаний.
В отличие от предыдущих лет, правительство решило прекратить субсидирование частных производителей: если они не смогут закупить весь урожай, государственная компания возьмет на себя закупку излишков по фиксированным ценам.
Такой подход, по замыслу властей, должен сохранить стабильность винодельческой отрасли и поддержать фермеров, даже если спрос со стороны частного сектора окажется ниже ожидаемого.
Исторический выход в плей-офф
Одним из самых обсуждаемых спортивных событий недели стала удачная развязка для сборной Грузии на групповом этапе Евробаскета–2025.
Несмотря на поражение от Боснии и Герцеговины в последнем туре, грузинские баскетболисты смогли пробиться в следующий раунд турнира благодаря победе сборной Греции над Испанией. Этот результат позволил грузинской команде обойти испанцев по личной встрече и занять четвертое место в группе.
Таким образом, Грузия в третий раз в своей истории вышла во второй этап чемпионата Европы. В 1/8 финала сборная встретится с Францией. Матч запланирован на 7 сентября и обещает стать одним из самых принципиальных противостояний для грузинской команды.