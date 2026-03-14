Премьер-министр Грузии назвал отчет ОБСЕ "полной ложью"
Премьер-министр Грузии назвал отчет ОБСЕ "полной ложью"
32 из 57 стран-членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках т.н. "Московского механизма" 14.03.2026
2026-03-14T17:02+0400
2026-03-14T17:02+0400
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Доклад ОБСЕ в рамках "Московского механизма" полностью пропитан ложью, и у правительства есть четкие доказательства этого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов". По его словам, правительство намерено разоблачить ложь, которая отражена в заключении, но при этом учесть и ряд рекомендаций. "В этом заключении представлены конкретная информация и рекомендации, которые соответствуют действительности и которые необходимо учитывать. Такие записи тоже есть в этом заключении. Мы представим обществу подробную информацию и об этом", –сказал Кобахидзе. При этом глава правительства раскритиковал само применение "Московского механизма" к Грузии. По его словам, Грузия является передовой страной ОБСЕ с точки зрения демократического развития. Приговор властям вынесен! В оппозиции оценили отчет "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии>>"Двойные стандарты очевидны и позорны. Все это еще раз показывает те тяжелейшие процессы, которые развиваются в европейской бюрократии", – отметил Кобахидзе.Что же написано в отчетеСогласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии."Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ущемлены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства.Отчет "Московского механизма" ОБСЕ и реакция МИД Грузии – главное>>"Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, не зависимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.Рекомендации для властей Грузии от ОБСЕОБСЕ на фоне доклада рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде и отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также отозвать обвинения в адрес оппозиционных политиков в саботаже и помощи иностранным силам.Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, а также нормы для телекомпаний либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.Также ОБСЕ рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между данным правом и соображениями общественного порядка.Властям рекомендовано обеспечить соразмерное применение силы в отношении тех протестующих, которые проявляют насильственное поведение, и провести беспристрастные расследования утверждений о пытках и жестоком обращении.Также ОБСЕ рекомендует освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности, членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за осуществление их свободы выражения мнений.Властям рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела.ПА ОБСЕ: насилие – не путь к переменам в Грузии>>Кроме этого, власти Грузии призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также ратифицировать Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений.В итоге 32 из 57 стран-членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе
грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, обсе, бдипч/обсе
Премьер-министр Грузии назвал отчет ОБСЕ "полной ложью"
17:02 14.03.2026 (обновлено: 17:15 14.03.2026)
32 из 57 стран-членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках т.н. "Московского механизма"
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Доклад ОБСЕ в рамках "Московского механизма" полностью пропитан ложью, и у правительства есть четкие доказательства этого, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В докладе ОБСЕ по Грузии говорится о "резком демократическом откате" в стране и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов".
"В конечном итоге мы все видим, что это заключение от начала до конца пропитано ложью, о чем мы еще более широко представим информацию обществу", – заявил Кобахидзе.
По его словам, правительство намерено разоблачить ложь, которая отражена в заключении, но при этом учесть и ряд рекомендаций.
"В этом заключении представлены конкретная информация и рекомендации, которые соответствуют действительности и которые необходимо учитывать. Такие записи тоже есть в этом заключении. Мы представим обществу подробную информацию и об этом", –сказал Кобахидзе.
При этом глава правительства раскритиковал само применение "Московского механизма" к Грузии. По его словам, Грузия является передовой страной ОБСЕ с точки зрения демократического развития.
"Двойные стандарты очевидны и позорны. Все это еще раз показывает те тяжелейшие процессы, которые развиваются в европейской бюрократии", – отметил Кобахидзе.
Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии.
"Власти постепенно ограничивали свободу выражения мнений и свободу собраний и ассоциаций путем введения законодательства, направленного против гражданского общества, политической оппозиции, независимых средств массовой информации и ЛГБТ*+ сообщества", – говорится в отчете.
По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ущемлены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства.
"Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе.
По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, не зависимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством.
Рекомендации для властей Грузии от ОБСЕ
ОБСЕ на фоне доклада рекомендует провести независимое и беспристрастное расследование всех утверждений о нарушениях на выборах и внести необходимые изменения в организацию выборов в соответствии с рекомендациями, содержащимися в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.
Также ОБСЕ рекомендует властям воздерживаться от произвольного инициирования процедур запрета политических партий в Конституционном суде и отозвать находящиеся на рассмотрении иски о запрете партий, а также отозвать обвинения в адрес оппозиционных политиков в саботаже и помощи иностранным силам.
Кроме того, правительству рекомендовано отменить ряд законов об иностранном финансировании и о грантах, а также нормы для телекомпаний либо привести их в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.
Помимо этого властям рекомендовано отменить нормы закона "О семейных ценностях" в вопросе приравнивания однополых отношений и трансгендерной идентичности к инцесту, запрета "популяризации" этих понятий, в том числе посредством собраний, запрета гендерно-аффирмативной помощи и изменения гендерных маркеров в документах, удостоверяющих личность, и актах гражданского состояния.
Также ОБСЕ рекомендует отменить или пересмотреть ряд ужесточенных норм в отношении нарушений на акциях, чтобы обеспечить надлежащий баланс между данным правом и соображениями общественного порядка.
Властям рекомендовано обеспечить соразмерное применение силы в отношении тех протестующих, которые проявляют насильственное поведение, и провести беспристрастные расследования утверждений о пытках и жестоком обращении.
Также ОБСЕ рекомендует освободить всех заключенных, содержащихся по политическим мотивам, в частности, членов оппозиции, журналистов и других участников публичных дебатов, задержанных за осуществление их свободы выражения мнений.
Властям рекомендовано обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, прозрачность судебных заседаний и информированность всех сторон о деталях дела.
Кроме этого, власти Грузии призывают выполнять рекомендации Венецианской комиссии, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), признать компетенцию Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов в соответствии с Первым дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 года, ратифицировать остальные поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, а также ратифицировать Международную конвенцию 2006 года о защите всех лиц от насильственных исчезновений.
В итоге 32 из 57 стран-членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России