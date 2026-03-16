Грузия как "островок мира": президент о давлении извне и сохранении стабильности

По словам президента, в период конфликта на Украине на Тбилиси оказывалось давление, сопровождавшееся дезинформацией и попытками вовлечь страну в конфликт 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T13:53+0400

2026-03-16T14:21+0400

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Географическое положение Грузии и сложная геополитическая обстановка вокруг страны накладывают большую ответственность на власти, политических лидеров и общество, заявил президент Михаил Кавелашвили.Как отметил глава государства в интервью телепередаче "Имедис Квира" на телеканале Имеди, власти заранее подготовились к возможным вызовам и проводили последовательную и прагматичную политику, ориентированную на национальные интересы.Поддержка общества и "островок мира"По его словам, важной задачей было своевременно информировать общество о возможных процессах и рисках вокруг страны. Кавелашвили подчеркнул, что поддержка общества сыграла ключевую роль в сохранении стабильности.Президент также заявил, что ряд международных организаций называет Грузию "островком мира" на фоне напряженной ситуации в регионе. По его словам, несмотря на серьезное давление, стране удалось сохранить мир и избежать паники и хаоса.Кавелашвили подчеркнул, что ответственность за будущее государства лежит не только на власти, но и на каждом гражданине. При этом он отметил, что страна продолжает развиваться параллельно с обеспечением безопасности.Среди главных задач президент назвал укрепление безопасности, экономический рост и повышение благосостояния населения. Он подчеркнул, что Грузия, опираясь на свой исторический опыт и прагматичный подход, будет готова к любым вызовам.Давление на фоне конфликта на УкраинеПрезидент заявил, что с началом конфликта на Украине на Грузию оказывалось прямое давление, поскольку стране была отведена определенная роль в этих событиях.По словам Кавелашвили, поток дезинформации, рекомендации украинских властей, давление через СМИ и попытки вовлечь добровольцев были скоординированы одной силой. Целью грузинских властей было как можно быстрее информировать общество о происходящем и защищать национальные интересы."Мы с этим справились вместе, всей страной", – подчеркнул Кавелашвили.Он добавил, что Грузия заранее спланировала свои действия, сохранила мир и выбрала правильное направление развития."Мы встретили это давление подготовленными. Это была борьба, и мы в этой борьбе победили… Мы продолжаем этот путь и реализуем политику, ориентированную на национальные интересы", – заявил Кавелашвили.Как отметил президент, значительная часть населения страны информирована и готова вместе с властью защищать национальные интересы, не допуская провокаций и эксцессов.Он подчеркнул, что Грузия не имеет права на ошибки, напомнив, что мир необходим для сохранения грузинской идентичности и достижений предыдущих поколений.Процесс присоединения к ЕС и внешнее влияниеПрезидент прокомментировал заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 28 ноября 2024 года. По его словам, процесс присоединения Грузии к ЕС долгое время использовался как инструмент давления, а отказ предоставить стране статус кандидата был направлен на смену власти."Этот процесс переговоров не служил интересам страны, а был предметом торгов и внешнего влияния", – отметил Кавелашвили.Президент подчеркнул, что через СМИ, социальные сети и финансируемые НПО часть общества пытались контролировать внешние силы, используя фейковые новости и санкции.Президент также рассказал о встрече с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ и прокомментировал действия европейских стран в связи с применением так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам президента, власти Грузии не подавляли мирные акции протестующих. Все случаи применения силы со стороны полиции, по его утверждению, были реакцией на насилие, включая попытки вторжения в парламент, использование пиротехники, камней и "коктейлей Молотова"."Невозможно назвать ни одну акцию, которая была мирной и которую власть разогнала бы силой", – подчеркнул Кавелашвили.Как отметил президент, отчет Московского механизма ОБСЕ больше похож на заранее подготовленный документ, чем на акт, составленный после получения ответов.Он также заявил, что запуск механизма не получил поддержки большинства стран ЕС, и призвал поддерживать тесные связи с европейскими партнерами, которые признают позицию Тбилиси.Политическая поляризация и радикальная оппозицияПрезидент также затронул тему политической поляризации и роли радикальной оппозиции в общественно-политических процессах.По словам Кавелашвили, важно понимать, кто является "другой стороной" в диалоге, поскольку факты, по его утверждению, показывают, что часть радикальных групп управляется извне и действует против интересов государства.Он отметил, что для развития власти необходима здоровая оппозиция, однако ее формированию, по его словам, мешает деятельность бывшей правящей партии Единое национальное движение.Кавелашвили заявил, что радикальные силы контролируются внешними покровителями и действуют по чужим указаниям, не принося пользы стране.Президент также раскритиковал идею "гражданского общества" как отдельной касты активистов и напомнил о последствиях революция роз, после которой радикальные лидеры пришли к власти.По его словам, нынешний процесс снижения поляризации направлен на диалог с патриотически настроенной частью общества, даже если она не согласна с действиями власти."Мы стараемся уважать людей с разными взглядами и донести до общества свои позиции. Этот процесс не остановится", – отметил он.Президент добавил, что существуют силы, стремящиеся насильственно свергнуть власть, используя фейковые новости, резолюции и организованные акции.Кавелашвили подчеркнул, что Грузия продолжает диалог с международными институтами и странами ЕС и не позволит, чтобы действия радикальных групп подрывали безопасность и стабильность в Европе.Санкции Великобритании против СМИПрезидент также прокомментировал введение санкций Великобританией против грузинских телекомпаний Имеди и PosTV, назвав это решение абсурдным.По его словам, на подобные действия необходимо дать соответствующий ответ."Это один и тот же нарратив, одна и та же сеть. Несмотря на это, мы относимся к Великобритании с ответственностью и уважением, но необходимо дать соответствующий ответ, поскольку такой акт неприемлем", – подчеркнул президент.Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosTV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, которая обеспечивает поддержку или продвигает политику либо действия, дестабилизирующие Украину или угрожающие ее территориальной целостности, суверенитету или независимости".

