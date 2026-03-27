Мир в огне – нулевой баланс и равновесие страха

Колумнист Sputnik Грузия, гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 27.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-27T20:35+0400

Методы – новые, причины – старые Прежде всего подчеркну, что методы ведения современных войн, в которых по оптимальности и продуктивности на первое место выходят роботы – летающие и плавающие беспилотные аппараты, будут совершенствоваться и в дальнейшем. Удельный вес передовых технологий и роль разведки в процессе войн будет увеличиваться, а миссия живой силы противника уменьшится, методом решения политических целей преимущественно станут спецоперации, так как к полномасштабным продолжительным войнам никто не готов. Выброс вооружений и боеприпасов к ним на Украине и Ближнем Востоке был таким мощным, что быстро восстановить запасы не удастся (не считая ядерных, которые, к счастью, не задействовали). Однако причины войн останутся прежними, больше экзистенциальными, берущими начало в глубине веков. Это – вечное противостояние Востока и Запада, борьба цивилизаций*, а не идеологий и популярной сегодня теории однополярного и многополярного мира. Мир всегда был и будет многополярным, потому что сторонников однополярного мира – много, столько же, сколько государств, выступающих за многополярный мир. Сторонниками однополярного мира являются США и Европа, то есть те, кого обычно подразумевают под "Западом", только каждый среди них – США, Великобритания, Франция, Германия – видит себя в этом однополярном мире как лидера, как первого среди равных. Сторонниками многополярного мира являются Россия, Китай, Индия, Иран, Южная Корея и их партнеры. Несмотря на то, что дружественные им страны находятся не только на Востоке и в Азии, а в Европе и Западном полушарии, к примеру – Венгрия и Куба, "первую скрипку в оркестре" восточноевропейских и восточноазиатских государств играет Россия – самое крупное в мире евразийское государство, расположенное между Востоком и Западом, как мост. Обрушить мост между Востоком и Западом Оглядываясь назад, в 80-90-е годы прошлого века, можно назвать это время "Золотым веком" Запада, потому что тогда большинство ответственных прагматичных западных лидеров, особенно государств Европы, признавали роль России и использовали ее как мост, как медиатора между Западом и Востоком. На смену этим незаурядным политикам пришли необразованные демагоги, которые не могут найти на карте Иран и полагают, что Сервантес – это сервант. Вместо того, чтобы использовать для решения проблем потенциал России, уважаемой восточными партнерами за стабильность, европейские бюрократы вознамерились обрушить этот "мост" руками украинцев (если бы Западу удалось нанести стратегическое поражение России, то сегодня мир был бы совсем другим). Каждый раз, когда во время конфликта Запада с Востоком фактор России игнорировался, это заканчивалось катастрофой, как сейчас. Россия, которая четыре года находится в состоянии войны, в том числе – террористической, которая каждый день обороняется и наступает одновременно, эта Россия не испытывает особой радости от неожиданных дивидендов – нефтедолларов, что временно потекли в госказну из-за блокады Ормузского залива (для фронта гораздо важнее, что поток военной помощи киевской хунте с Запада иссякает). Россия не может находиться в зоне комфорта, когда тут и там под удар попадают ее партнеры, и баланс сил грозит нарушиться настолько, что сломает "чаши весов"... Дружба дружбой, а война – врознь Европа не помогает США в войне против Ирана, потому что в борьбе за однополярный мир у каждого из них – своя война, у Евросоюза и Великобритании – против России, у США и Израиля – против Ирана. Соответственно поделят куш: - США, в случае победы над Ираном (лоббисты Тель-Авива убедили Трампа, что Иран является самым опасным концептуальным противником Америки, хотя это не соответствует действительности), получат контроль над мировой нефтью, подорвут экономику Китая, возьмут под контроль весь ближневосточный регион и Южный Кавказ. "На плече" американского "трансформера" будет гордо сидеть "ястреб" – Израиль, наместник США на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Таким образом, Запад одержит победу над Востоком; - ведущие страны Евросоюза и Великобритании в случае победы над Россией получат в управление вторую по величине и ресурсам страну у себя под боком, в Европе, для последующей приватизации и разграбления. "Победой над Россией" считаю неполное достижение целей Спецоперации и Соглашение о мире, где соотношение между Россией и Украиной будет не как между победителем и побежденным, а как между равными воевавшими сторонами, или преимущество вовсе будет на стороне Украины. Преимуществом Украины считаю непризнание Киевом Крыма и Донбасса территориями России и присутствие ВСУ на части территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, когда как 75% НЕ демилитаризованной и НЕ денацифицированной части Украины останется под властью Банковой. В том числе – города-герои Киев и Одесса. "Один пишем, два в уме" Трамп хочет выйти из неудавшейся кампании и делает хорошую мину при плохой игре, заявляя, что Иран разгромлен и просит "хорошей сделки"? Или Трамп обошел все мины на своем пути и вместе с членами своей семьи астрономически разбогател на скачках цен за баррель, увеличив свое состояние на 75%? Кто, кроме Трампа, мог знать, что он сделает заявление о начале переговоров с Ираном, после чего цены на нефть рухнули?! Конечно, через месяц, максимум через два Конгресс может запретить президенту США продолжать воевать. Ну и что?! Утроивший состояние своей семьи и семей, сделавших его президентом, Дональд Трамп в знак протеста театрально покинет здание Капитолия, по дороге плюнув в сторону "демократов", мол, вы, трусы, помешали мне уничтожить исторического врага США и сделать Америку великой! Конечно, "республиканцы" из-за него могут проиграть промежуточные выборы 3 ноября. Ну и что? Через два с половиной года он все равно не будет президентом, и пока импичмент да дело, он заработает еще не один миллиард… Но Трамп говорит одно, а на уме у него – другое, он путает след, чтобы не нарваться на мину и чтобы в него трудно было попасть – и киллерам, и "демократам". Что, если он действительно хочет выйти из игры, то есть войны, но не может из-за израильского лобби в США?! Для этого есть один прекрасный способ, и Трамп, похоже, его знает, поэтому и действует соответственно. Этот способ заключается в следующем: США должны больше бить по Ирану, чтобы Иран больше бил по Израилю, и в результате Израиль сам попросил США – больше не бить по Ирану. "Не хотите – как хотите!" – скажет Трамп и "спустится с трапа", то бишь выйдет из игры. 1:0 в пользу Чингисхана Вернусь к тому, с чего начал, разделив мир на две испокон веков враждующие половины – Запад и Восток, между которыми находится огромный "мост" – Россия, который предпочитают бомбить, вместо того чтобы ходить по нему друг к другу в гости. Что касается Израиля, многие на Западе ошибочно считали его своим, то бишь частью западной цивилизации, пока Биньямин Нетаньяху не окатил их ушатом ледяной воды: "У Иисуса Христа нет никакого преимущества перед Чингисханом потому, что если ты достаточно силен, достаточно безжалостен, достаточно могущественен, то зло победит добро!" – сказал израильский премьер на пресс-конференции. А основа западной цивилизации – это христианство, которое учит, что добро всегда побеждает зло, поэтому США и Израиль воюют вместе, но цели у них – разные (как и в случае США и Европой): если США воюют за создание "Великой Америки", мировое господство, нефть или чтобы не обнародовали файлы Эпштейна с Трампом; то цель Израиля – не победа западной "цивилизации и демократии" над восточным "тоталитаризмом и авторитаризмом", а создание "Великого Израиля". Израиль живет по Торе, а не по конституции, поэтому частью западной цивилизации никак не является. И если сегодня иудеи не уберегут США, как раньше не уберегли Христа, то останутся в пустыне одни и им отомстят исламисты. Южный Кавказ: разворот к России Наблюдая вышеупомянутые страсти "Тысячи и одной ночи", страны Южного Кавказа все чаще поглядывают Север – на Великого соседа, где взгляд отдыхает на спокойном Путине. "Али-Баба" Пашинян названивает президенту России, чтобы заручиться на перспективу экономическими бонусами, президент Алиев тоже общается с Путиным и обеспечил доставку в Россию застрявших в Иране россиян, а грузинский сегмент соцсетей "трещит" от слов благодарности граждан Грузии президенту Путину, который выразил соболезнование грузинскому народу и прислал делегацию на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского и Сухум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Сила и благородность в Грузии всегда были и будут в цене – тем более что ни один западный лидер не высказал ни слова соболезнования в адрес Грузии, потерявшей своего любимого духовного отца нации, полвека возглавлявшего самый почитаемый в Грузии институт – Грузинскую Православную Церковь. Полмиллиона грузин, вышедшие хоронить своего Патриарха, продемонстрировали Западу, что христианство и православие – это синоним Грузии, которую они имеют наглость обучать "европейским цивилизационным ценностям". После завершения конфликта на Ближнем Востоке конфликт на Украине, вне всякого сомнения, будет завершен в самое ближайшее время. И если уж выбирать между плохим и худшим, то нулевой послевоенный баланс между Востоком и Западом, держащийся на равновесии страха (дабы противник не опередил – не нажал на "красную кнопку"!) – гораздо лучше, чем сегодняшние технотриллеры Трампа в жанре постапокалиптики. *В борьбе против Востока Запад часто использует восточные народы – к примеру, против России – восточнославянские и кавказские.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

