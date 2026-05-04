https://sputnik-georgia.ru/20260504/v-gruzii-khotyat-silnogo-pokrovitelya-no-boyatsya-oshibitsya-298428189.html

В Грузии хотят сильного покровителя, но боятся ошибиться

В Грузии хотят сильного покровителя, но боятся ошибиться

Sputnik Грузия

Главред "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik о том, как будут... 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T13:53+0400

2026-05-04T13:53+0400

2026-05-04T14:49+0400

аналитика

грузия

политика

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/16/298259865_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5f81842f39229b85bab5ad4c7ccf5836.jpg

Евросоюз никогда не утруждал себя особо "мягкой силой" в отношении Грузии, потому что считает грузинский народ второсортным, отсталым – впрочем, как и все не европейские цивилизации, которым, по мнению Брюсселя, нужно прививать "европейские демократические ценности". До 2022 года из Брюсселя в Грузию поступали четкие инструкции, которые в Тбилиси беспрекословно и скрупулезно исполнялись под контролем миссионеров-руководителей аккредитованного западного дипкорпуса. Но после начала российской спецоперации на Украине Грузия отказалась присоединиться к военным действиям — открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии, а также присоединиться к антироссийским экономическим санкциям, что, по мнению Брюсселя и Вашингтона, была обязана сделать как член загодя созданного Ассоциированного трио "Украина-Молдова-Грузия". Так Евросоюз потерял полный контроль над властью страны-кандидата и решил сменить "предавшую идеалы и соглашения" правящую в Грузии партию "Грузинская мечта", неожиданно вышедшую из подчинения. А законы об иноагентах, о прозрачности иностранного влияния, о грантах, о запрете пропаганды гомосексуализма и о браке, как о союзе мужчины и женщины, а также иск в Конституционный суд о запрещении политических партий с антигосударственной идеологией, которые сегодня Евросоюз требует отозвать, как не соответствующие евростандартам, являются лишь поводом для приостановки статуса страны-кандидата и принятия против Грузии визовых санкций, что послужит катализаторами революционных процессов в стране. Это означает, что сотни тысяч граждан Грузии, уехавшие в страны Евросоюза на заработки, будут депортированы и, вернувшись домой, выйдут на митинги под флагами оппозиции, чтобы свергнуть власть, виновную в приостановке безвизового режима с ЕС. Нынешняя власть Грузии стала неугодной Брюсселю и по другой причине. Как известно, отношения между Европой и Соединенными Штатами стали ухудшаться после 2024 года из-за несогласия по двум войнам – войне на Украине, которую новый американский президент захотел завершить, и войне против Ирана, которую Евросоюз и Великобритания не поддержали. И в это время новая администрация Белого дома, после того как взяла попечительство над армянским участком Серединного коридора, переименовав Зангезурский коридор в "Маршрут Трампа" (TRIPP), изъявила желание взять под патронаж и грузинский участок Серединного коридора, который, в свете происходящих в Ормузском проливе событий, для Китая важен вдвойне. Этим США распространят свое влияние и на все магистральные трубопроводы в Грузии (крупнейший акционер – "ВР"), по которым каспийские нефть и газ из Азербайджана транзитом поставляются в страны Европы. А значит, Европа, опрометчиво объявившая санкции против России, может попасть в полную зависимость от США – крупнейшего на сегодняшний день поставщика энергоносителей в мире. Брюссель намерен сам контролировать территорию Грузии, через которую получает китайские товары и каспийские энергоносители, а так как нынешняя власть Грузии объявила своим приоритетом №1 восстановление стратегических коммуникаций с США, Евросоюз намерен сменить действующую проамериканскую власть "Грузинской мечты". Брюссель шантажирует официальный Тбилиси отменой безвизового режима потому, что планы свергнуть власть Грузии другими способами – заставив начать войну с Россией и вынудить ее объявить против России экономические санкции – провалились. Война Грузии с Россией продлилась бы несколько дней, а антироссийские экономические санкции означали бы для Грузии экономический суицид. Российские энергоносители и зерно, грузинский экспорт в Россию и российский импорт, российские туристы и денежные переводы от грузин, отлично зарабатывающих в России и содержащих семьи в Грузии, составляют миллиарды долларов, солидную статью доходов грузинского госбюджета, альтернативное замещение которым не смог найти даже популярный на Западе Саакашвили. И если бы грузинская власть выполнила требования Запада, разгневанный грузинский народ вышел бы на митинги и сверг власть, допустившую в стране голод и холод по причине отказа от российского хлеба, нефтепродуктов, от российских туристов, от денежных переводов из России и экспорта грузинской продукции в Россию. И уже никто бы не вспомнил, что санкции против России были приняты властью под давлением Запада и оппозиции! "Грузинская мечта", с первого же дня прихода к власти объявившая об исключительно мирном возвращении Абхазии и Южной Осетии, не подписала себе смертный приговор – не присоединилась к антироссийским санкциям и очень кстати вспомнила о защите традиционных национальных грузинских ценностей. В результате нашим глазам открылась экзистенциальная пропасть между Грузией и Европой, которую долго и тщательно скрывали, вскрылась врожденная неприязнь европейских элит к соотечественникам Мелитона Кантария. А политика балансирования, мастером которой был президент Шеварднадзе, то есть тактика компромиссов между Востоком и Западом для стран Южного Кавказа будет актуальной до тех пор, пока не наступит стабильность в регионе в результате окончания военных конфликтов по соседству – на Ближнем Востоке, но в большей степени – на Украине. Грузия имеет Соглашения о партнерстве и контракты с Турцией, Китаем, ОАЭ, Саудовской Аравией, Ираном; через Грузию проходит Серединный коридор – "Один пояс и один путь" из Китая в Европу; одновременно Грузия прилагает титанические усилия для перезагрузки отношений с Соединенными Штатами (уже второй год как Трамп не назначает в Грузию посла – точь-в-точь как во время своего первого президентства); Грузия по Статье 78 своей Конституции привержена внешнеполитическому курсу безальтернативной евроатлантической интеграции, но в то же время серьезно зависит от России в торгово-экономическом плане, однако не имеет с Российской Федерацией дипломатических отношений, хотя проводит с ней политику не афишируемой дружественности. Вот вам пример политики малых стран – балансирования "между двух огней". Это практически политика нейтралитета, время которого для Грузии и стран Южного Кавказа давно ушло, да и в современном мире, когда все решает сила, нейтралитет не актуален – нейтральных стран осталось всего лишь четыре, да и то они нейтральны лишь частично. Когда и как закончится спецоперация, кто больше пойдет на компромисс – Россия или Украина? Договорятся ли Кремль и Белый дом по главным вопросам международной безопасности или останутся противниками, разговаривающими на языке санкций? На чьих условиях разрешится ситуация в Ормузском проливе – Трампа или дружественного России Ирана? От всего этого зависит положение дел на Южном Кавказе, страны которого традиционно тянутся к наиболее сильному игроку. На Кавказе всегда уважали силу. Власть Грузии хочет иметь сильнейшего покровителя, но не торопится – боится повторения ошибок Саакашвили, а стратегических партнеров каждый день не меняют. Официальная внешняя политика власти Грузии зафиксирована в действующей Статье 78 грузинской Конституции "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", принятой нынешней властью. Кроме этого, Грузия при прежней власти подписала Хартию о стратегическом партнерстве с США – "стратегическим союзником №1". Это и есть действующий внешнеполитический курс Грузии, который никто не отменял и изменить не сможет, не имея конституционного большинства в грузинском парламенте. Реально интеграция Грузии в НАТО не состоялась, о ней "тактично" не вспоминают и в брюссельской штаб-квартире Альянса, и в Тбилиси. Хартия о стратегическом партнерстве с США приостановлена, как и интеграция Грузии в Евросоюз. Тем не менее Грузия прилагает все усилия к рестарту стратегического партнерства с США, первые результаты чего проанонсированы на май. А в отношении Евросоюза заявлено, что намерения Грузии стать членом ЕС не изменились ни на йоту – изменился сам Евросоюз, который проводит в отношении Грузии политику двойных стандартов. Трансформация в руководстве Евросоюза, страны-лидеры которого были традиционными партнерами Российской Федерации, произошла в 2013 году с приходом на Украине новой власти Евромайдана. Тогда в главных европейских столицах прониклись нацистскими идеями и решили покончить с Россией руками бандеровцев. А до того ЕС, НАТО и США настоятельно рекомендовали Тбилиси наладить отношения с Россией и не создавать им проблем, если Грузия действительно хочет вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс, потому что из-за Грузии воевать с Россией они не будут, что и доказали в августе 2008 года. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20260427/golubye-v-zakone--evrosoyuz-khochet-svergnut-proamerikanskuyu-vlast-bidziny-ivanishvili-298331975.html

https://sputnik-georgia.ru/20260327/mir-v-ogne---nulevoy-balans-i-ravnovesie-strakha-297833660.html

https://sputnik-georgia.ru/20260408/most-s-rossiey---iz-vospominaniy-o-razgovorakh-s-patriarkhom-iliey-ii-297909657.html

https://sputnik-georgia.ru/20260408/politolog-pravyaschey-v-gruzii-partii-neobkhodimo-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-parlamente-298018945.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, грузия, политика, колумнисты