https://sputnik-georgia.ru/20260506/kogda-pomiluyut-saakashvili-rukopozhatie-politikov-i-novaya-platforma-na-yuzhnom-kavkaze-298458016.html

Когда помилуют Саакашвили, рукопожатие политиков и Новая платформа на Южном Кавказе

Когда помилуют Саакашвили, рукопожатие политиков и Новая платформа на Южном Кавказе

Sputnik Грузия

Главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия об итогах... 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T12:04+0400

2026-05-06T12:04+0400

2026-05-06T12:04+0400

аналитика

в мире

грузия

интервью

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/16/298260417_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6351f8f80c5005ddef933e134dfaee7d.jpg

С того дня, как президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете скрепил рукопожатие премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, он — единственный, кто постоянно заявляет о бесперспективности Зангезурского коридора – "Маршрута Трампа" TRIPP, не обеспеченного никакой документально-правовой базой. Он — единственный, кто постоянно заявляет о безальтернативности маршрута Серединного коридора через Грузию по целому ряду причин, главная из которых – проблема безопасности в связи с непосредственной близостью границы с Ираном на всём протяжении армянского отрезка. Он – единственный, который заявлял, что рукопожатия политиков, среди которых нет постоянных друзей и врагов, означают новые реалии, а не просто дань этикету, хотя вся грузинская оппозиция и их покровители из Евросоюза заявляли, что таким образом Армения опередила Грузию, лишив крупнейшего перспективного источника дохода, в чём вина "пророссийской" власти Бидзины Иванишвили. - Сегодня, когда даже поставка грузов в Армению через Иран прекращена и они идут через грузинские морские порты, можно с уверенностью констатировать, что Вы вновь оказались правы?— Конечно, и это было одной из причин, по которой европейское "вороньё" слетелось в Ереван, на 8-й саммит Европейского политического сообщества (EPC). Напомню несколько фактов, не перегружая читателя датами и фамилиями. Когда Трамп объявил о своём решении по Армении и Азербайджану, его целью было объявить себя великим миротворцем, который завершил ещё одну войну в мире – на этот раз армяно-азербайджанскую в Карабахе, хотя это произошло за полгода до того, как он стал президентом США. Чуть позже Трамп проанонсировал грандиозные планы: размещение в Зангезуре американских модульных атомных электростанций (чтобы испытать подальше от США); ЦОД, то есть – американского разведцентра, контролирующего весь регион и Ближний Восток; а также – американскую ЧВК для охраны "Маршрута Трампа", то есть – небольшую американскую военную базу на границе с Ираном. Напомню, что тогда высокие чиновники из Вашингтона приехали в Тбилиси, они посетили таможенно-пограничные пункты на грузино-армянской и грузино-азербайджанской границах и обратились к грузинскому правительству с полуофициальной просьбой – уступить часть грузов из Китая, идущих в Европу, "Маршруту Трампа", то есть – Армении, Зангезурскому коридору. Официальный Тбилиси, лишь бы реанимировать коммуникацию с новой администрацией США, согласился. Но потом начались военные действия США против Ирана, был парализован Ормузский пролив и в Вашингтоне "перевели стрелки" на Грузию. То есть грузинский отрезок от азербайджано-грузинской границы в Турцию, или напрямую в Европу через Чёрное море, стал приоритетным. И опять из Вашингтона приехали важные чиновники, потому что США таким образом "убивали двух зайцев одним выстрелом" - брали под контроль не только транспортный маршрут из Китая в Европу, но и "накладывали лапу" на магистральные трубопроводы "ВР", по которым каспийские нефть и газ поставляются в страны Европы. И опять Тбилиси, конечно же, не отказался, но только уточнил одну "мелочь" - мол, товарищи американцы, глубоководный порт Анаклия, учитывая в перспективе возросший грузопоток, нужен, в первую и главную очередь, Китаю, который единственный, кто захотел его построить. Но если Вашингтон берёт это дело под свой патронаж, тогда мы извинимся перед Китаем и стройте порт в Анаклия вы, США. У Грузии нет таких денег, тем более что Грузии вполне хватает своих действующих портов в Батуми и Поти. Тут переполошилась Европа, поняв, что Трамп берёт под свой контроль поставку грузов и энергоносителей и, когда ему захочется, перекроет им "кислород" в "узком месте" - в Грузии. Вдобавок президент Азербайджана не прилетел в Ереван и дистанционно, по видеосвязи, выступил с резкой критикой Европарламента. Поэтому Никол Пашинян с радостью принял в Армении саммит Европейского политического сообщества, от Макрона до Зеленского, заявив, что посетит с визитом Баку… в 2028 году, через два года! Этим премьер-министр Армении продемонстрировал и Москве, и Баку собственную значимость и полагает, что отныне имеет достаточный ресурс для балансирования между Россией, Азербайджаном и Евросоюзом. В унисон Алиеву о Евросоюзе выразил своё нелестное мнение из Анкары президент Турции, который практически повторил мои слова: "Европе больше нужна Турция, чем Турции - Европа!" - заявил Реджеп Тайип Эрдоган. "Не Грузии нужен Евросоюз, а Евросоюзу нужна Грузия!" - неоднократно заявлял я своим соотечественникам – новоиспечённым еврогрузинам в своих публикациях, и оказался абсолютно прав. Евросоюз сегодня уже перешёл на грубости и не скрывает, что ему нужна транзитная территория Грузии, а также её природные богатства, в первую очередь – огромные запасы пресной воды. Из-за воды Евросоюз и Великобританию привлекает и Армения, вот почему в рамках Саммита в Ереване Армения и Великобритания подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве! Англосаксы из Туманного Альбиона наконец-то достигли своей заветной цели, к которой шли много лет и даже ради этого помогали Азербайджану воевать против Армении. И пока Трампу - не до Южного Кавказа, Лондон, Париж, Брюссель и Киев с ними заодно попытаются утвердиться в регионе. Вот почему в Ереван пригласили премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе "на ковёр", потому что без Грузии – никак! Стратегическое партнёрство с Арменией подписал в Ереване также президент Макрон, Франция. — Вы как раз предвосхитили следующий вопрос. Смотрите: кульминация недружественности между Баку и Москвой уже позади, но отношения назвать прежними, учитывая дружественные контакты Баку и Киева, никак нельзя. Вряд ли при правительстве Пашиняна вернутся к прежней дружественной тональности отношения Еревана и Москвы. Так какова же была необходимость премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе лететь на этот антироссийский шабаш в Ереван, когда официальный Тбилиси, так или иначе, но сохраняет с Москвой режим "не афишируемой дружественности", как Вы в последнее время характеризуете состояние российско-грузинских отношений? Означает ли встреча и демонстративное, под камеры, рукопожатие с Зеленским, что Грузия отныне стала дружественным Украине государством, как Армения и Азербайджан? Ведь и до, и во время, и после Саммита руководители ЕС делали в адрес Грузии критические нелестные заявления, да и руководство Грузии не скупится на критику в адрес Евросоюза. Примечательно, что обе стороны обвиняют друг друга в измене идеалам демократии – ЕС называет власть Грузии "пророссийской", а власть Грузии называет руководство Евросоюза "советским"… — Здесь несколько причин. Первая – в том, что свой недавний однодневный визит в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев завершил в гостях у почётного председателя правящей партии, в бизнес-центре миллиардера Бидзины Иванишвили, с которым они подружились в бытность последнего премьер-министром Грузии в 2013 году. Таким образом, президент Азербайджана подчеркнул - где находится центр принятия решений в Грузии и что Бидзина Иванишвили – единственный ответственный за свои слова и дела политический лидер в Грузии. На той встрече Алиев и Иванишвили ещё раз подтвердили, что стратегическое партнёрство и дружба между Азербайджаном и Грузией незыблемы и традиции, заложенные президентами Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе, продолжаются, в честь чего в Тбилиси будет построен Центр имени Гейдара Алиева. Что касается премьер-министра Армении, это фигура другого уровня и тоже временная, как премьер-министр Грузии. Пашинян с недавних пор, после своего визита в Тбилиси, где поразил всех своей игрой на барабанах в ресторане, взял на себя миссию посредника и лоббиста Грузии в Евросоюзе. Брюссель не случайно определил нынешнему премьер-министру Армении, где находится самое большое в мире американское посольство, роль этакого европейского заводилы на Южном Кавказе. Никол Пашинян сдружился с Ираклием Кобахидзе и пригласил его в Ереван поэтому, чтобы примирить с лидерами Евросоюза и с Зеленским. Конечно, у Пашиняна – свои "транзитные" интересы, а вот премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе любой успех во внешней политике нужен как воздух, потому что внутри страны создались большие проблемы, с которыми он справиться не в состоянии. С европейцами уладить отношения в Ереване не получилось, что касается Зеленского – текст их недолгого общения, во время которого преимущественно говорил Зеленский, не разглашается. Что касается дважды рукопожатия Кобахидзе с Зеленским на камеру, которому способствовал Пашинян (как рукопожатию Пашиняна и Алиева в Белом доме способствовал Трамп), оно может означать новые реалии. Если на Южном Кавказе сформируется новая платформа "3+3", то есть Грузия-Армения-Азербайджан + Турция-Евросоюз-Великобритания, тогда от рукопожатия с Зеленским – прямой путь к рукопожатию с Саакашвили, который от Зеленского отличается лишь масштабами содеянного, как Грузия отличается от Украины своими масштабами. Первый вопрос, который обязательно бы поднял Зеленский в разговоре с Кобахидзе, было требование освободить его советника, гражданина Украины Михаила Саакашвили. И если Саакашвили помилуют, то: 1 - это окончательно разгонит остальной оппозиционный альянс и у "Грузинской мечты" будет одна большая оппозиция – экс-правящая партия Саакашвили "Единое национальное движение"; 2 - закончится противостояние между расколотыми напополам двумя частями грузинского общества; 3 - объявят внеочередные парламентские выборы, предположительно на весну будущего года, и если Саакашвили при раскладе голосов избирателей 50/50 станет премьер-министром коалиционного правительства Грузии, то он своими репрессивными методами быстро прижмёт "к ногтю" криминал и вконец обнаглевших грузинских "бизнесменов", точнее – спекулянтов бензином, медикаментами и продуктами питания, по которым плачет тюрьма. Опять отменят техосмотр и штрафы, исчезнут заторы на дорогах, а никчёмные коррумпированные дилетанты во власти "Грузинской мечты", которые 14 лет жрали бюджетные деньги и миллиарды Иванишвили, уйдут на пенсию и в тюрьму, в освободившиеся камеры. Но главное, что премьеру Кобахидзе сегодня удастся доказать свою востребованность, креативность, политическую гибкость и дипломатичность как медиатора-примирителя. Медиатора-примирителя между Грузией и Европой, между электоратом власти и оппозиции и остаться премьер-министром Грузии до парламентских выборов, которые ему поручит подготовить Иванишвили. - Спасибо, что уделили нам время, батоно Арно. - Всё сказанное мною, как Вы понимаете, не "поток сознания", а попытка придать какую-то логику последним действиям нынешнего грузинского руководства.

https://sputnik-georgia.ru/20260323/ssha-napadayut-na-soyuznikov-rossii-297758512.html

https://sputnik-georgia.ru/20260408/politolog-pravyaschey-v-gruzii-partii-neobkhodimo-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-parlamente-298018945.html

https://sputnik-georgia.ru/20260504/v-gruzii-khotyat-silnogo-pokrovitelya-no-boyatsya-oshibitsya-298428189.html

https://sputnik-georgia.ru/20260427/golubye-v-zakone--evrosoyuz-khochet-svergnut-proamerikanskuyu-vlast-bidziny-ivanishvili-298331975.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, в мире, грузия, интервью