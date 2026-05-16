Новый Патриарх, политические разборки и дела оппозиционные – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 16.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-16T18:00+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Главное событие На этой неделе главным событием стало долгожданное избрание и торжественная интронизация 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии. На его место 22 голосами всеобщего собрания был избран митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Он с 2017 года выполнял роль местоблюстителя патриаршего престола и считался фактическим преемником Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Интронизация нового патриарха, который взял себе имя Шио III, прошла в соборе Светицховели в городе Мцхета 12 мая, в День памяти Андрея Первозванного. Санкции недели А вот самым обсуждаемым событием стало лишение на год аккредитации в Европарламенте грузинской телекомпании "Имеди" и недопуск телекомпаний "Имеди", "Рустави 2" и PosTV на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, проходящей 15 мая в Кишиневе. Власти Грузии назвали данное решение борьбой со свободой слова. Глава МИД Мака Бочоришвили даже посвятила этому событию свое выступление на сессии Комитета министров Совета Европы. Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили косвенно признал, что лишение "Имеди" аккредитации в Европарламенте связано с нарушением внутренних правил органа для журналистов и отметил, что грузинский парламент может последовать примеру Европарламента и ужесточить правила для всех представителей СМИ. Предложение оппозиции На этой неделе "Альянс оппозиции", состоящий из ведущих прозападных партий Грузии, предложил свои аргументы по изменению избирательной системы к парламентским выборам 2028 года. Так, среди требований — пересмотр составов избирательных комиссий, разрешение голосовать за рубежом, ужесточение верификации избирателей, открытые списки проголосовавших избирателей и создание специальных коллегий судей для рассмотрения жалоб. Власти Грузии требования принимать пока отказались. Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы 2028 года пройдут по действующим законам. Что по ценам?В сетевых маркетах Грузии на этой неделе появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров: подсолнечное масло, сахар, муку, макаронные изделия, овсяные хлопья, гречневую крупу, курицу, яйца, хлеб, рис и молочные продукты. Как заявляют власти, скидки будут постоянными и будут действовать до тех пор, пока не будут приняты шаги, которые помогут снизить цены в среднесрочной перспективе. При этом правительство Грузии отмечает: теперь сетевые маркеты смогут конкурировать между собой по низким ценам продуктовой корзины. Среднее отличие продуктов по скидкам от других составляет 0,5 лари – 1 лари. Новая инициатива Власти анонсировали реформу государственного строительства: она будет направлена на укрепление стройсектора, повышение финансовой устойчивости государственных проектов и установление более высоких стандартов ответственности и прозрачности в системе госзакупок. В частности, в рамках изменений увеличивается лимит непредвиденных расходов для строительных компаний, обновляются цены на стройматериалы, а также будет внедрен механизм индексации, который в случае изменения цен в ходе реализации проектов обеспечит частичную корректировку стоимости договора. Реформа также предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса: станет возможным объединение опыта претендента и его субподрядчика в государственных тендерах, что даст компаниям возможность более активно участвовать в крупных проектах. Параллельно ужесточаются механизмы ответственности и контроля: ограничивается участие в тендерах с нереалистично низкими ценами, а механизм "черного списка" расширяется, в результате чего компании и лица, связанные с финансовыми или коррупционными преступлениями, могут быть дисквалифицированы из государственных тендеров. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).При этом за отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что почти на 5% меньше данных за январь-апрель 2025 года, говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Экспорт составил 2,4 миллиарда долларов – это на 21,1% больше по сравнению с четырьмя месяцами 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Робинзон Начкебия

