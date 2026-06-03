https://sputnik-georgia.ru/20260603/pereshel-vse-granitsy---posol-germanii-v-gruzii-okazalsya-v-tsentre-kritiki-vlastey-298971206.html

"Перешел все границы" - посол Германии в Грузии оказался в центре критики властей

"Перешел все границы" - посол Германии в Грузии оказался в центре критики властей

Sputnik Грузия

Интервью посла Германии Петера Фишера о восприятии евроинтеграции вызвало резкую критику со стороны руководства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T12:52+0400

2026-06-03T12:52+0400

2026-06-03T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Заявления посла Германии в Грузии Петера Фишера о взглядах грузинского общества на евроинтеграцию вызвали резкую критику со стороны представителей правящей команды, которые обвинили дипломата в необъективности и недопустимых высказываниях.Фишер в интервью "Радио Свобода"* заявил, что часть граждан хорошо понимает, что означает членство в ЕС, тогда как другие воспринимают его как отсутствие альтернативы, подчеркивая, что не хотят быть "русскими, турками, иранцами или азербайджанцами". Дипломат также отметил, что одного лишь соседства с Арменией в контексте подобных представлений может быть недостаточно.Прозвучавшие высказывания депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили назвал ксенофобскими и заявил, что они не выдерживают никакой критики.Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что посол способствует ухудшению отношений между Грузией и Германией, выразив надежду на изменение ситуации в будущем."Он говорит вещи, которые абсолютно далеки от реальности, и, к сожалению, это наносит ущерб его репутации и ставит под вопрос его компетентность. Печально, что он внес очень большой вклад в обострение отношений с властями и парламентом Грузии. Надеюсь, это изменится", — заявил Вольский.Необдуманными и неприемлемыми для общества назвал заявления немецкого дипломата депутат Леван Махашвили."Для общества совершенно неприемлемы те необдуманные заявления, которые он нередко делает. В конечном итоге такие высказывания ведут к противопоставлению различных групп общества друг другу и разжиганию вражды на этнической почве. Судя по всему, именно в этом и заключается его основная цель", — заявил Махашвили.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, назвал заявления посла несерьезными и неприемлемыми. По словам премьера, подобные комментарии в целом не заслуживают серьезной оценки."Серьезно оценивать это неправильно. Это печально и прискорбно, особенно с учетом того, что он говорит о странах и народах, которые являются нашими друзьями, а в итоге упоминает их в негативном контексте. Это не заслуживает какой-либо серьезной оценки", — заявил Кобахидзе.Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно поддерживали своего дипломата.В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Грузия и ГерманияЕще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен.Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси.В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября — начале декабря 2024 года.31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность — защищать его".В феврале 2025 года посол также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.*признано в России "нежелательной организацией", выполняющей функции иностранного агента Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, германия, ираклий кобахидзе, армения