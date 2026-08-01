Достижения СГБ Грузии: первые лица поздравили ведомство с одиннадцатилетием
© State Security Service of GeorgiaСлужба госбезопасности Грузии отметила 11-летие в 2026 году
© State Security Service of Georgia
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Служба госбезопасности была создана в 2015 году и занимается борьбой с коррупцией, терроризмом и защитой конституционной безопасности
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Служба государственной безопасности стала институтом, играющим значительную роль в защите конституционного порядка Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
СГБ Грузии празднует 11-летие со дня создания. Служба была создана по решению правительства Грузии в 2015 году и объединила ведомства, занимающиеся борьбой с коррупцией, терроризмом и защитой конституционной безопасности.
"Служба государственной безопасности Грузии – это институт, играющий ключевую роль в защите конституционного порядка Грузии, государственного суверенитета и безопасности каждого гражданина", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства также отметил достижения СГБ за последние годы.
"На фоне сложной геополитической ситуации в мире и серьезных вызовов безопасности в регионе были успешно пресечены попытки иностранных спецслужб и деструктивных сил дестабилизировать страну и насильственно сменить правительство", – отметил Кобахидзе.
© State Security Service of GeorgiaПервые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
Первые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
© State Security Service of Georgia
По словам премьер-министра, неотъемлемой частью безопасности являются антикоррупционные меры.
"Наше общество ежедневно видит результаты активной работы в этом направлении. Мы и впредь будем непримиримы к любым видам коррупционных преступлений, и каждый будет привлечен к строгой ответственности перед законом", – сказал Кобахидзе.
© State Security Service of GeorgiaПервые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
Первые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
© State Security Service of Georgia
В свою очередь президент Грузии Михаил Кавелашвили отметил, что в современном мире государственная безопасность сталкивается с новыми угрозами.
"В современном мире национальная безопасность – это гораздо более широкое понятие, чем когда-либо прежде, и, помимо традиционных вызовов, включает в себя борьбу с гибридными угрозами, информационной войной, кибератаками и психологическим давлением, целью которого является разделение общества и ослабление государства", – отметил Кавелашвили.
Президент также подчеркнул успешность ведомства в предотвращении угроз безопасности по различным направлениям.
© State Security Service of GeorgiaПервые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
Первые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
© State Security Service of Georgia
А вот председатель парламента Шалва Папуашвили подчеркнул особую роль СГБ в предотвращении преступлений.
"В современном мире государственная безопасность означает не только реагирование на уже выявленные угрозы. Особое значение придается предварительному выявлению угроз, предотвращению и пресечению их развития до того, как они нанесут реальный вред безопасности страны и общества. В этих условиях роль Службы государственной безопасности приобретает особое значение", – сказал Папуашвили.
© State Security Service of GeorgiaПервые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
Первые лица Грузии поздравили Службу госбезопасности с 11-летием
© State Security Service of Georgia
По его словам, повседневная профессиональная и зачастую незаметная работа сотрудников СГБ создает прочный фундамент безопасности, на котором зиждется мир в стране, безопасность граждан и стабильное функционирование государственных институтов.
Служба государственной безопасности была создана 1 августа 2015 года. СГБ представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.
© State Security Service of GeorgiaСлужба госбезопасности Грузии отметила 11-летие в 2026 году
Служба госбезопасности Грузии отметила 11-летие в 2026 году
© State Security Service of Georgia
Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.
Служба безопасности состоит из 13 структурных единиц, среди которых контртеррористический центр, антикоррупционное агентство, генинспекция, контрразведка.