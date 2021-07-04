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Могилы на Кукийском кладбище

"Любовь сильнее смерти": невероятная история о незабываемом прошлом в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Колумнисты
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https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210704/252154384/Lyubov-silnee-smerti-neveroyatnaya-istoriya-o-nezabyvaemom-proshlom-v-Gruzii.html

Настоящие чувства не сотрут ни люди, ни время. Только вот что заставляет нас поступать наперекор своей душе - загадка человечества

Красное такси с напрягом ехало в гору. Дорога на Кукийское кладбище всегда была для любителей острых ощущений и не в меру тряская, а теперь, спустя 18 лет отсутствия Нане, казалась и вовсе восхождением на Эльбрус. В окнах мелькали дома прошлого и позапрошлого века, причудливо чередуясь с шикарными современными особняками. Но в большинстве были покосившиеся шаткие халупы, вросшие в землю.

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Шофер, коренастый загорелый мужик, крутил руль и поглядывал на Нану в зеркальце.

– Сейчас клеиться начнет, – тоскливо подумала Нана и не ошиблась. Ей ли не знать тбилисских таксистов. Меняются времена и нравы, но только не представители этой славной профессии.

Не успела додумать, хлоп, мысль материализовалась.

– Давно в Тбилиси не были?

– Восемнадцать лет, – вздохнула жертва шоферской общительности.

– А что так долго не ехала? – шофер тут же плавно и по-свойски перешел на "ты". – Денег не было?

– Много причин, – нехотя отвечала Нана, всеми силами пытаясь показать нечто среднее между усталостью и скукой. Но не тут-то было.

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– А на Кукия к кому едешь? К дедушке, бабушке? Могилы в какой стороне? Может, в обход, резко вбок ехать надо? Ты не молчи, тут все свои.

– Пока правильно едем.

– Вот что за люди, а? Уедут в эту Россию, приедут назад, и все, как неродные. Лень рот раскрыть, по-человечески поговорить. Туда-сюда вспомнить, человека обнять, поцеловать. Гадагваребулеби (груз. "переродившиеся" - здесь и далее примеч. ред.)! Я вашу душу мотал! – разразился он речью, стискивая руль. Потом представился: – Меня Зура зовут. Так к кому едем, а?

Нана еще раз вздохнула и назвалась.

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Зура просиял:

– Ай, это другое дело. Очень приятно. К другу, говоришь, едем. Аба, скажи, как его звали. Может, где мимо проходил или пили вместе на келехе (груз. поминки).

– Авдал Алоев, он давно погиб, лет 15 назад. Мой одноклассник.

Зура всплеснул руками и выпустил руль. И тут же моментально поймал баранку.

– Вах, что ты сказала! Высокий, красивый такой? Еще шрам вот тут? – и он полоснул себя пальцем по подбородку. – Да мы в одном убане (груз. район) росли. Его двоюродная сестра с моей женой дружила. Короче, свои люди, считай, родственники... За ерунду порезали несчастного.

Нана не слушала трескотню Зуры и мысленно унеслась в то далекое время и ощущения, которые даются человеку раз в жизни и никогда больше не повторятся.

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...Они были одноклассниками, но в разных социальных категориях. Отличница Нана Георгадзе, краса и гордость школы, чья карточка бессменно висела на доске почета, и Авдал Алоев, тоже местная знаменитость по частоте упоминания на педсовете, рекордсмен по вызовам к директору и признанный авторитет всех убанских хулиганов. Причем Авдал не скрывал своих чувств к Нане, робкой девочке-очкарику, вечно обремененной уроками музыки и какими-то обязательствами от их классной – Наргизы Александровны. Нане в глубине души очень импонировали знаки внимания рослого смуглого второгодника, но из-за собственных комплексов она и подумать не могла ответить ему взаимностью.

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После восьмого класса Авдала классная сбагрила в ближайшее ПТУ и была счастлива, что избавилась от этого мельничного жернова на шее, но, как показали дальнейшие события, радость ее была преждевременной. Авдал периодически ошивался в школьном дворе и подкарауливал Нану, провожал до дома. По ходу успевал от нечего делать поколотить слишком борзых семиклассников за какие-то свои, только им ведомые проколы.

Так прошло еще два года. Нана чувствовала себя под каким-то незримым покровительством, исходящим от бывшего одноклассника, и, выйдя из школы, по привычке искала его плечистую фигуру около ближайшего тополя. По дороге Авдал ей постоянно что-то рассказывал.

Разноцветный, бурный мир Авдала резко отличался от размеренной и расписанной по минутам жизни отличницы-комсомолки. Примерно так же, как отличается жизнь пирата Карибского моря от жизни чопорной английской леди.

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Перед выпускными экзаменами Нана призналась своей маме:

– Авдал сделал мне предложение.

Докончить мысль у нее не получилось. Мама, рафинированная интеллигентка с двумя высшими образованиями, закатила глаза и стала ловить ртом воздух.

– Моя дочь и курд??? Ни в коем случае! Только папе не говори, он это никак не поймет.

В принципе, в то время представить такой брак было верхом наивности. Ни папа-грузин не выдал бы дочь за такого жениха, ни семья жениха изначально не приняла бы невестку – не курдянку.

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Нана испугалась такой реакции и даже не стала представлять себе, что именно скажет папа, кандидат технических наук и всеми уважаемый лектор ГПИ, по этому поводу.

Потом они встретились у школы, и Нана произнесла свое роковое: "Нет!" Смотреть в глаза Авдала она не могла. Чувствовала, что парню больно. Авдал стукнул на нервах кулаком по стволу дерева, не в силах скрыть эмоции. А Нана испуганной ланью бросилась в здание школы и долго плакала в темном углу под лестницей, подальше от глаз уборщицы Бясти.

Потом их обоих закружило вихрем новых дел и событий. Нана уехала поступать в МГУ, стараясь вырвать из сердца даже воспоминания об Авдале, как ненужный больной шип. Частично ей это удалось.

МГУ Нана закончила с красным дипломом и вышла замуж за Гиви, перспективного врача, обладателя двух квартир в Тбилиси и пяти незамужних тетушек в Кутаиси. Родители были счастливы, что их единственная дочь встретила подходящую партию. Через год Нана родила Эку и подала на развод. Жизнь с Гиви не задалась по многим причинам, о которых Нана не рассказывала даже близким подругам.

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Кризис 1990-х никак не располагал к лирике и воспоминаниям. Нана смогла купить квартиру в Москве и перетащить туда своих стариков. Как-то на улице она встретила бывшую одноклассницу, зашли в кафе поговорить. Среди вороха новостей с исторической родины промелькнуло неожиданное:

– Помнишь Авдала Алоева? Его убили какие-то обкуренные гвардейцы. Идиотский спор или что-то в этом роде... Похоронили на Кукия...

У Наны все поплыло перед глазами.

– Как убили? Когда?.. Я ничего не знала.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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– Года два назад, кажется. Ему 25 лет было. Так и не женился...

Нана плохо помнила дальнейший разговор с одноклассницей и постаралась побыстрее расстаться. Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями.

В ту же ночь ей приснился странный сон: огромная светлая комната с белоснежными стенами. Вокруг – парты, как в школе, но почему-то и они белые, без единой черточки или отметинки, какие-то люди вокруг, и среди них показался Авдал. Высокий, в белой рубашке и черном смокинге (при жизни он даже костюмов не носил, только куртки) и весь какой-то светящийся. Он подошел к Нане и взял ее за руку. Что говорил, Нана не запомнила. Общение было чисто телепатическое, а вот суть настойчивая врезалась в память:

– Поминай меня в церкви. Мне нужны твои молитвы. Больше за меня никто не молится.

Нана проснулась в недоумении. От церкви была далека и понятия не имела, что следует делать в таком случае.

В ближайшее воскресенье дошла до Сретенского монастыря и выяснила, что делают в таком случае. Но ее тут же затормозила бдительная старушка-прихожанка. – Авдал?! Это нехристианское имя. Некрещеный небось. За него молиться нельзя. Вот у батюшки спросите.

И ткнула пальцем в проходящего священника. Нана подошла к нему и спросила об интересующем ее вопросе: как именно молиться о некрещеном. Они отошли в сторонку и говорили долго. О разных вещах, о которых Нана никогда раньше не задумывалась.

Выйдя от батюшки, Нана еще раз перечитала строчки небольшой брошюрки:

"...Великий старец Лев Оптинский дал Павлу Тамбовцеву молитву, которую, несколько изменив, можно произносить и за некрещеных: "Помилуй, Господи, душу раба Твоего (имя), отшедшего в жизнь вечную без Святаго Крещения. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя".

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Эту молитву вполне можно употреблять при чтении Псалтири за усопших, читая ее на каждой "Славе".

Другой святой Оптинский старец, преподобный Иосиф, позже говорил, что имеются свидетельства о плодах этой молитвы. Ее можно читать в любое время (в течение дня неоднократно). Мысленно можно творить ее и в храме. Помогает посильная милостыня, подаваемая за умершего нуждающимся. Хорошо молиться Матери Божией, прочитывая по четкам "Богородице Дево, радуйся…" (сколько позволяют силы: от 30 до 150 раз в день). В начале и в конце этого правила надо просить Богородицу помочь душе умершего".

Так, тихо-тихо, Нана воцерковилась. Поминала она Авдала разными способами, раздавала милостыню и горячие булки, которые он ей покупал когда-то в булочной рядом с их школой по дороге домой. И ехала она сейчас на кладбище к Авдалу с совершенно четкой целью – прочитать акафист Иисусу Христу о единоумершем. Так ей на сердце легло.

– ...Все, приехали! – Зура резко затормозил, и Нана по инерции чуть не стукнулась головой о переднее сидение. – Выходим! Я с тобой пойду искать. Не будешь же одна тут лазить. Нехорошо... Все-таки свои люди.

Нана уже не стала уточнять это зурино всеобъемлющее "свои люди", просто вышла из машины и пошла следом за хватким таксистом.

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Полчаса они плутали по кладбищу между ржавых решеток и заросших травой чьих-то могил. Зура активно вступал в переговоры с местными уборщицами и в итоге вывел Нану на искомое.

– Во, смотри, это Авдала могила. У меня глаз-алмаз. Сразу узнал.

Нана подняла глаза в указанном направлении и обомлела. На черном мраморном камне во весь рост был изображен Авдал – именно в белой рубашке и черном костюме, точно так же, как она видела его во сне.

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– Я кое-что хочу почитать. Не мешайте мне, – сказала она Зуре, доставая книжку с акафистом.

Зура покосился на книжку, издал какой-то неопределенный носовой звук и отошел покурить.

Нана стала читать вслух, не торопясь. Читала долго, вкладывая душу. Оторвал ее от чтения опять-таки несносный болтливый Зура, подкравшись тихо сзади и толкнув тихонько в бок:

– Смотри, что делается...

Нана проследила взглядом и замерла от удивления. Высоко, на соседнем дереве, как раз напротив могилы, сидела парочка голубей и ласкала друг друга клювиками. Надо же, как они место выбрали, мало ли деревьев вокруг.

Нана вспомнила, что, собираясь в поездку на кладбище, попросила в глубине души о знаке – нужно ли делать все, что она делала уже столько лет. И вот, пожалуйста.

Ибо сказано: "Любовь сильнее смерти".

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