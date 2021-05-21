01:11 21 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0895
  • 100 RUB4.5552
  • USD3.3537
Поиск
Певец Торнике Кипиани (Грузия) выступает на репетиции второго полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.

Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2021"

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Евровидение 2021 (22)
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/14/251778423.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210521/251784863/Gruziya-ne-proshla-v-final-Evrovideniya---2021.html

Песня грузина была красивой, но оказалась не в формате шоу и не "зацепила" аудиторию европейского конкурса

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинский представитель Торнике Кипиани не прошел в финал международного песенного конкурса "Евровидение - 2021".

Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
15

С самого начала Грузия, по прогнозам букмекеров, занимала последнее место.

В финал по итогам второго полуфинала перешли - Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. А по результатам первого полуфинала, в финальном шоу выступят участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Гранд-финал состоится 22 мая - на сцену выйдут по десять участников, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также традиционно выступят представители "большой пятерки" – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса – Нидерланды.

Грузинский певец Торнике Кипиани выступал с англоязычной композицией You, которую написал сам. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

Читайте также:

Темы:
Евровидение 2021 (22)
Теги:
Азербайджан, Израиль, Швеция, Бельгия, Норвегия, Литва, Мальта, Украина, Кипр, Нидерланды, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Грузия, Россия, Манижа, Финал, Евровидение

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Книга о жизни: новый роман Анастасии Хатиашвили - видео
Что надо успеть до смерти: новый роман грузинской писательницы – видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться