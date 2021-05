Грузия не прошла в финал "Евровидения - 2021"

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузинский представитель Торнике Кипиани не прошел в финал международного песенного конкурса "Евровидение - 2021".

С самого начала Грузия, по прогнозам букмекеров, занимала последнее место.

В финал по итогам второго полуфинала перешли - Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. А по результатам первого полуфинала, в финальном шоу выступят участники из десяти стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Гранд-финал состоится 22 мая - на сцену выйдут по десять участников, отобранных по итогам двух полуфиналов, а также традиционно выступят представители "большой пятерки" – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса – Нидерланды.

Грузинский певец Торнике Кипиани выступал с англоязычной композицией You, которую написал сам. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

