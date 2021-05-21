Курс лари на пятницу – 3,3537 GEL/$1

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Хлеб в Грузии может подорожать летом Если пшеница подешевеет, то и в субсидировании возможно не будет необходимости, так как это сбалансирует другие затраты, заявил председатель Союза хлебопеков 584

Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот вырос на 61% В апреле 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму около 378,1 миллиона долларов, что на 70% больше по сравнению с апрелем 2020 года 61