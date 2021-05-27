Курс лари на четверг – 3,2993 GEL/$1

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 мая в размере 3,2993 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0133 лари по отношению к доллару.
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