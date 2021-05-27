Курс лари на четверг – 3,2993 GEL/$1

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Для въезжающих в Грузию могут измениться правила страхования Страхование в Грузии становится обязательным не только для автотранспортных средств с иностранными номерами, но и для граждан иностранных государств и лиц без гражданства 976

Министерство юстиции запустит мобильные Дома юстиции в регионах Грузии Они будут функционировать в тех местах, где нет Дома юстиции и общественного центра, чтобы оказывать необходимые услуги населению на месте 117