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Обменный пункт - курс 3.285

Курс лари на пятницу – 3,2635 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1024)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0358 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 мая в размере 3,2635 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0358 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 28 мая
Кросс-курс основных валют на 28 мая

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1024)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

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