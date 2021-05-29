10:16 29 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на субботу – 3,2779 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1025)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/19/250161964.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210529/251867682/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 мая в размере 3,2779 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0144 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 29 мая
Кросс-курс основных валют на 29 мая

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1025)
Теги:
Национальный банк Грузии, Грузия, Лари, Доллар, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актер ДжоДжо Хамнер из шоу «Sexxy After Dark by Дженнифер Ромас» получает вакцину Pfizer-BioNTech в Hustler Club Ларри Флинта в Лас-Вегас, Невадам
Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото
Миниатюрист создает мини-копии инструментов, они как настоящие!
Мини-экспонаты: умелец своими руками создает крошечные копии инструментов - видео
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться