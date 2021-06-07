Курс лари на понедельник – 3,0791 GEL/$1

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А был ли заговор? Гахария требует начать расследование обвинений Кобахидзе Партия "За Грузию" сделала официальное заявление с требованием начать следствие не только по озвученным обвинениям против ее лидера, но и против самого Ираклия Кобахидзе, который четыре месяца скрывал информацию о возможном тяжком преступлении 68

"Гахария не мой проект" – Бидзина Иванишвили Ушедший из политики миллиардер обвинил экс-премьера в измене не только своей партии, но и собственному государству 430