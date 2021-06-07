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Обменный пункт - курс 3.072

Курс лари на понедельник – 3,0791 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1032)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0733 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 июня в размере 3,0791 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0733 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 7 июня
Кросс-курс основных валют на 7 июня

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1032)

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