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КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы – подробности

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия
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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (22)
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С сегодняшнего дня в Грузию можно попасть не только воздушным путем, но и на машине

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи

А вот и список стран, граждане и жители которых могут пересекать границу Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман и Молдова.

Грузия граничит с Россией, Арменией, Азербайджаном и Турцией. О том, как обстоят дела "по ту сторону" КПП и какие регуляции действуют на сухопутных границах соседних стран – читайте здесь.

Приезжающим в Грузию иностранцам также стоит помнить о ковид-ограничениях, действующих в стране. В противном случае нарушителям придется выплачивать солидные штрафы.

Итак, при поездке в Грузию помните, что:

  • В Грузии действует ограничение на передвижение в ночные часы ("комендантский час") с 23:00 до 05:00. В случае нарушения – штраф в размере 2 тысяч лари (615 долларов);
  • Обязательно ношение масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Без масок не пускают в общественный транспорт. Отсутствие маски обойдется нарушителю в 20 лари (6 долларов);
  • Действуют ограничения на проведение светских мероприятий (свадьбы, банкеты, юбилеи, поминки). Штраф – 2 тысячи лари (615 долларов);
  • При входе в различные учреждения и заведения посетители проходят обязательный термоскрининг. Всюду размещены санитайзеры и дезбарьеры;
  • Гражданам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

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Темы:
Отдых в Грузии 2021 (22)
Теги:
Грузия, Граница Грузии

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