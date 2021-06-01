Кто и как может въехать в Грузию с 1 июня? Правила и условия

Грузия открывает сухопутные границы с 1 июня, теперь в страну можно будет въехать из соседних стран – России, Армении, Турции и Азербайджана

После более чем годовой паузы грузинские власти разрешили иностранцам въезжать в страну по сухопутным каналам. Но как обстоят дела "по ту сторону" КПП? Sputnik Грузия выяснил, какие регуляции действуют на сухопутных границах соседних стран.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Пересечь границу Грузии смогут и граждане ряда стран.

Всем приезжающим в Грузию иностранным гостям рекомендуется иметь при себе медицинскую страховку.

Россия

Сухопутные границы России закрыты, но есть ряд исключений. Запрет не касается: членов экипажей самолетов, постоянных жителей РФ, у которых есть действительный вид на жительство, а также транзитных пассажиров. Кроме того, правительство России разрешает въезд иностранцам для лечения или для ухода за родственниками в России.

Для въезда также требуется отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР или серология). Результаты могут быть на английском языке и/или в цифровой форме. Приезжающие из-за границы люди должны также заполнить специальную анкету, в которой укажут личную информацию и адрес фактического проживания во время визита.

FB / Ministry of Finance of Georgia Таможенно пропускной пункт Казбеги в Степанцминда на грузино-российской границе

Право на выезд в Грузию остается у ограниченного числа российских граждан, среди которых дипломатические работники, лица, следующие на лечение, для ухода за больными родственниками, для воссоединения с семьей.

Армения

Армения открыла свои границы, в том числе и сухопутные, для иностранцев в январе 2021 года.

При въезде на территорию Армении необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. А лица, которые прошли полный курс вакцинации (две дозы), могут попасть в страну без ПЦР-теста.

© photo: Sputnik / Gor Margaryan Армяно-грузинская граница

Сертификат о вакцинации необходимо представить на армянском, русском или английском языках, содержащем все контактные данные организации, осуществившей вакцинацию. Снято также требование на проведение теста при въезде в страну детям в возрасте до 1 года.

Что касается выезда из Армении, то он также осуществляется безпрепятственно.

Азербайджан

Правительство Азербайджана из-за угрозы распространения коронавируса продлило до 1 августа запрет на въезд иностранных граждан в страну, за исключением грузоперевозок.

По информации Sputnik Азербайджан, Баку может открыть сухопутную границу с Грузией 15 июня. Пересекать ее смогут те, у кого имеется COVID-паспорт, а также отрицательный результат теста на коронавирус. Однако официального решения по этому поводу Кабмин Азербайджана пока не принимал.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Таможенно-пропускной пункт «Красный мост»

При этом с 31 мая в Азербайджане отменяется обязательный масочный режим на открытом воздухе, возобновляется деятельность Бакинского метрополитена при условии соблюдения пассажирами социальной дистанции, ношения ими масок и регулярного проведения дезинфекционных работ.

Турция

С 1 июня власти Турции намерены официально открыть основной туристический сезон в стране. С 15 мая для въезда в Турцию больше не нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Но нужно заполнить специальную форму за 72 часа до въезда в страну.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Черноморский пляж у границы заполнен отдыхающими

Иностранные гости должны помнить, что на территории Турции действует комендантский час, правда, говорят, что на туристов это ограничение распространяться не будет. Зато питаться можно будет только на территории отелей или заказывать еду на вынос.

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