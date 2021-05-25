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Вид на горы в регионе Мцхета Тианети со смотровой площадки у монастыря Джвари

Землетрясение произошло на севере Грузии: толчки ощущались в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (65)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 располагался в 80 километрах от Тбилиси на глубине 24 километров

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 32 километрах севернее от районного центра Тианети, в 80,2 километра от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:27 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 24 километров.

Как себя вести при землетрясении?
Sputnik Armenia
Как себя вести при землетрясении?

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (65)
Теги:
Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

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