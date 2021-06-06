Землетрясение произошло на юге Грузии

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в 25 километрах восточнее от районного центра Ниноцминда, в 166 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 20:15 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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