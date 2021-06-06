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Третье землетрясение за два часа произошло на юге Грузии

© CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / Seismographs
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (67)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 104-х километрах от Тбилиси на глубине 12 километров

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло в 25 километрах юго-западнее от районного центра Дманиси, в 104 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:51 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 12 километров.

Как себя вести при землетрясении?
Sputnik Armenia
Как себя вести при землетрясении?

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Сегодня в Грузии произошло еще два землетрясение магнитудой 3 и 3,1, эпицентр которых находились в 25 километрах восточнее от районного центра Ниноцминда, в 166 километрах от Тбилиси на глубине девяти километров

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (67)
Теги:
Ниноцминда, Дманиси, Центр сейсмического мониторинга, Землетрясение, Грузия

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