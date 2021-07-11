15:12 11 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Машина патрульной полиции

МВД забрало на экспертизу тело погибшего оператора ТВ "Пирвели"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (33)
30711
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252278190.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210711/252277862/MVD-zabralo-na-ekspertizu-telo-pogibshego-operatora-TV-Pirveli.html

Шесть дней назад оператор был жестоко избит противниками ЛГБТ,  получил переломы костей лица и понадобилась срочная операция. Последние дни журналист находился дома 

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Тело погибшего оператора телекомпании "Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава сотрудники МВД забрали на экспертизу, не дожидаясь согласия семьи, заявила мать погибшего в эфире телеканала "Пирвели".

По словам женщины, она была против, но тело забрали, несмотря на ее просьбы. Предварительно семья хотела получить консультацию у юриста, но не успела этого сделать - адвокат находился в дороге. 

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ, он получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне он был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля. 

Вахтанг Гомелаури
photo : Gakharia / FB
Организованно и внезапно - глава МВД рассказал о нападениях на журналистов в Тбилиси

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину. 

"Это было на рассвете, я хотела накрыть его одеялом, собака лежала рядом с ним... Я повернула его, и мой сын был совсем синий", - рассказала женщина.

Точная причина смерти оператора "ТВ Пирвели" станет известна после заключения экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и еще одну сотрудницу телеканала задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении. 

На вечер в Тбилиси анонсирована акция протеста под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!"

Читайте также:

МВД Грузии начало расследование смерти оператора телекомпании "Пирвели"

Умер оператор, которого жестоко избили на акции в Тбилиси 5 июля

Смотрите: 

Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео

Крики и драки: проспект Руставели в Тбилиси охвачен протестами - видео





Темы:
Беспорядки в Тбилиси 5 июля: противники ЛГБТ избили журналистов (33)
Теги:
СМИ, Тбилиси

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передачи их Православной церкви Грузии
Верующие Грузии ликуют: мощи святой царицы Кетеван доставлены на родину – фото
Мощи святой царицы Кетеван доставили в Грузию
Мощи святой царицы Кетеван доставили в Грузию
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться