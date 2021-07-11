МВД забрало на экспертизу тело погибшего оператора ТВ "Пирвели"

Шесть дней назад оператор был жестоко избит противниками ЛГБТ, получил переломы костей лица и понадобилась срочная операция. Последние дни журналист находился дома

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Тело погибшего оператора телекомпании "Пирвели" Лексо (Александре) Лашкарава сотрудники МВД забрали на экспертизу, не дожидаясь согласия семьи, заявила мать погибшего в эфире телеканала "Пирвели".

По словам женщины, она была против, но тело забрали, несмотря на ее просьбы. Предварительно семья хотела получить консультацию у юриста, но не успела этого сделать - адвокат находился в дороге.

Лексо Лашкарава был найден мертвым утром в воскресенье в собственной квартире. Шесть дней назад он был жестоко избит противниками ЛГБТ, он получил переломы костей лица, и понадобилась срочная операция. Последние дни он находился дома. Накануне он был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале "Пирвели", где вспоминал события 5 июля.

Мать Лексо Лашкарава, которая утром обнаружила сына мертвым, утверждает, что ее сын был абсолютно здоров до избиения на акции 5 июля, она связывает его смерть именно с этими событиями, но не может назвать конкретную причину.

"Это было на рассвете, я хотела накрыть его одеялом, собака лежала рядом с ним... Я повернула его, и мой сын был совсем синий", - рассказала женщина.

Точная причина смерти оператора "ТВ Пирвели" станет известна после заключения экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

К настоящему времени по обвинению в нападении на Лашкарава и еще одну сотрудницу телеканала задержаны четверо человек. Им грозит до шести лет тюрьмы, окончательного приговора все четверо дожидаются в заключении.

На вечер в Тбилиси анонсирована акция протеста под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!"

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