Партия "Стратегия Агмашенебели": амбиции новых политиков и тени прошлого

Партия "Стратегия Агмашенебели" – одна из небольших партий Грузии, у которой по всем опросам есть шанс оказаться в парламенте страны

Идея создания партии принадлежит Георгию Вашадзе, бывшему ярому соратнику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и автору самых успешных проектов его власти.

Путь от соратника до оппонента

До создания своей партии Георгий Вашадзе считался одним из самых прогрессивных исполнителей власти Саакашвили.

Именно его идеей является самый популярный проект Грузии – Дом юстиции и объединение всех государственных сервисов в одном здании по принципу "одного окна".

Также ему принадлежит идея электронных удостоверений личности для жителей Грузии и электронной подписи.

Благодаря своим прогрессивным идеям Вашадзе всегда пользовался благосклонностью Михаила Саакашвили и даже получил рекомендации для работы на Украине, где он должен был повторить идею "Дома юстиции", так нравящуюся многим зарубежным лидерам.

Однако со временем их отношения портились, и уже весной 2016 года Вашадзе ушел из основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" в свободное плавание и начал самостоятельную политическую карьеру, создав партию под названием "Новая Грузия".

Правда, сотрудничество со своей бывшей партией он не прекратил, и даже в 2018 году его партия еще была в блоке с "Нацдвижением", а сам Вашадзе возглавлял предвыборный штаб нынешнего председателя партии, а тогда кандидата в президенты Григола Вашадзе.

Однако уже в 2019 году отношения между бывшими соратниками стали постепенно портиться и полностью разрушились весной 2020 года, когда Вашадзе и его партия вышли из блока "Сила в единстве", главную роль в котором играет "Нацдвижение".

Самостоятельный путь к выборам

После ухода из блока Георгий Вашадзе принял решение изменить название партии на громкое "Стратегия Агмашенебели" и идти на выборы вместе с еще одной бывшей соратницей Саакашвили, а ныне лидером партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани.

Также Вашадзе путем переговоров с коллегами обеспечил себе поддержку оппозиционных партий и стал кандидатом оппозиции в мажоритарном округе Исани. Правда, появилась только одна оппозиционная партия, которая Вашадзе не поддержала – "Нацдвижение".

Бывшие соратники Вашадзе оказались недовольны его амбицией стать будущим премьер-министром Грузии от оппозиции и агрессивной пиар-кампанией. Теперь ему в своем округе приходится бороться и с "Нацдвижением" и с правящей партией "Грузинская мечта". Судя по всем опросам, он пока обыгрывает бывших соратников.

Что касается программы блока "Стратегия Агмашенебели", то она направлена на развитие современных технологий, социальные программы и реформу судебной системы.