Что обещает Лейбористская партия Грузии после выборов? Коротко и ясно

Оппозиционная и внепарламентская "Лейбористская партия Грузии" представила свое видение развития страны в случае ее прихода к власти.
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Sputnik Грузия предлагает вам основные тезисы программы партии.
Экономика
- упразднение монополий и введение антидемпинговых регуляций;
- запрет на непрофильную деятельность банков;
- увеличение финансирования регионов;
- введение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса;
- развитие кооперативных хозяйств;
- развития предприятий по переработке сельхозпродукции;
- минимальная зарплата 500 лари;
- внедрение почасовой оплаты труда.
Здравоохранение и социальная защита
- пособие в размере 200 лари на каждого члена многодетной семьи;
- увеличение вдвое социальной помощи;
- внедрение пособия по безработице;
- развитие доступного здравоохранения;
- снижение цен на лекарства;
- открытие многопрофильных клиник в регионах;
Образование
- персональный компьютер каждому школьнику;
- бесплатные интернет-пакеты для студентов и школьников;
- университетское обучение воспитателей детсадов;
- бесплатное питание в школах;
- психолог в школах;
- бесплатное высшее образование;
- приравнивание профессионального образования к высшему.
Демократия
- прямые выборы судей судов первой инстанции;
- прямые выборы руководителей полиции и прокуроров;
- обязательное участие в выборах для всех граждан.
Внешняя политика
- вступление в НАТО
- договор с США об обороне
- открытие американских военных баз в Грузии
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