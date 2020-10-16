19:17 16 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7806
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2249
Поиск
Предвыборная символика. Лейбористы. Шалва Нателашвили

Что обещает Лейбористская партия Грузии после выборов? Коротко и ясно

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (418)
10001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/18/249534598.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201016/249726539/Chto-obeschaet-Leyboristskaya-partiya-Gruzii-posle-vyborov-Korotko-i-yasno.html

До парламентских выборов в Грузии остались две недели, партии продолжают представлять свои программы избирателям

Оппозиционная и внепарламентская "Лейбористская партия Грузии" представила свое видение развития страны в случае ее прихода к власти.

Грузия готовится к выборам: что обещают партии народу>>

Sputnik Грузия предлагает вам основные тезисы программы партии.

Экономика

  • упразднение монополий и введение антидемпинговых регуляций;
  • запрет на непрофильную деятельность банков;
  • увеличение финансирования регионов;
  • введение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса;
  • развитие кооперативных хозяйств;
  • развития предприятий по переработке сельхозпродукции;
  • минимальная зарплата 500 лари;
  • внедрение почасовой оплаты труда.

Здравоохранение и социальная защита

  • пособие в размере 200 лари на каждого члена многодетной семьи;
  • увеличение вдвое социальной помощи;
  • внедрение пособия по безработице;
  • развитие доступного здравоохранения;
  • снижение цен на лекарства;
  • открытие многопрофильных клиник в регионах;

Образование

  • персональный компьютер каждому школьнику;
  • бесплатные интернет-пакеты для студентов и школьников;
  • университетское обучение воспитателей детсадов;
  • бесплатное питание в школах;
  • психолог в школах;
  • бесплатное высшее образование;
  • приравнивание профессионального образования к высшему.

Демократия

  • прямые выборы судей судов первой инстанции;
  • прямые выборы руководителей полиции и прокуроров;
  • обязательное участие в выборах для всех граждан.

Внешняя политика

  • вступление в НАТО
  • договор с США об обороне
  • открытие американских военных баз в Грузии

 

Знакомьтесь с предвыборными программами других партий:

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (418)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Чем удивил новый iPhone 12 - фото презентации гаджета
Шанс стать звездой - кто представит Грузию на проекте Ты супер!
"Шанс стать звездой" - кто представит Грузию на проекте "Ты супер!"
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться