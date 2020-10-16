Что обещает Лейбористская партия Грузии после выборов? Коротко и ясно

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Острые дебаты в Грузии: обвинения во лжи и неожиданные подарки До выборов в Грузии остались две недели - это самое жаркое время для острых теледебатов 88

Выборы и коронавирус: "Европейская Грузия" отменила марш протеста из-за пандемии Акция была запланирована в Тбилиси на субботу, 17 октября, участники должны были пройти маршем от площади Республики до резиденции лидера "Грузинской мечты" миллиардера Бидзины Иванишвили 36