Драки, инциденты и первые итоги: как проходили выборы в Грузии

Голосование в условиях коронавируса, взаимные обвинения, драки и курьезы - в Грузии завершилось голосование на парламентских выборах 2020

Более 3,8 тысячи избирательных участков в Грузии открылись ровно в 08:00 часов. Это были первые за историю страны парламентские выборы, которые прошли в условиях пандемии, однако этот факт не стал помехой для активности избирателей - у многих участков в стране образовались большие очереди.

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Первые голоса

Одним из первых зафиксировал свою гражданскую позицию основатель и лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Политик пришел на участок вместе с супругой Екатериной Хведелидзе и сыном Берой. Иванишвили сказал, что проголосовал за стабильность, мир и европейское будущее. Глава правящей партии отметил, что уверен в победе свой команды, которая, по его прогнозам, наберет около 55-60%.

Вслед за Иванишвили проголосовали первые лица страны - президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария и председатель парламента Арчил Талаквадзе, а также другие представители законодательной и исполнительной власти.

Из представителей оппозиции одним из первых проголосовал лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, который пришел на участок с оптимистичным настроем.

"Уверен, что уже с завтрашнего дня мы будем жить с новой энергией, с новой силой и в измененной и лучшей Грузии", - заявил Бакрадзе журналистам.

Еще один оппозиционер – лидер бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - проголосовал в городе Кутаиси (регион Имерети).

"Парламент будет таким, какого еще не было в Грузии. Он будет многопартийным, разнообразным и сложно управляемым. Но это сейчас нужно стране", - заявил Вашадзе после голосования.

Инциденты, драки, потасовки

Буквально спустя пару часов с начала голосования ситуация стала накаляться в округе Марнеули (регион Квемо Картли), который из года в год считается самой горячей точкой во время выборов. Первое сообщение о нарушениях поступило с избирательного участка № 52, где суматоха возникла после того, как члены избирательной комиссии выдворили трех наблюдателей от бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Стороны выкрикивали друг другу оскорбления, после в ход пошли кулаки. На месте была мобилизована полиция. Из-за инцидента на некоторое время был прерван процесс голосования.

В течение дня ситуация накалялась то на одном участке, то на другом – конфликты, переходящие в рукопашные схватки, периодически возникали между сторонниками оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта". Стороны обвиняли друг друга в нарушении избирательных норм. Дело дошло до того, что представители "Нацдвижения" и "Европейской Грузии" потребовали закрытия избирательных участков №3 и №89, а также аннулирования голосов на этих выборах.

Но на этом не закончилось - уже ко второй половине дня в Марнеули были замечены автобусы со спецназовцами.

Самая масштабная потасовка произошла в столичном районе Глдани. Сразу несколько стычек было зафиксировано между активистами "Грузинской мечты" и "Единого национального движения". Во время инцидента пострадали и представители СМИ - досталось оператору телеканала "Формула", повреждение получила и журналистка "ТВ Пирвели".

На месте была мобилизована полиция, которая пыталась разрядись ситуация. В результате за административное правонарушение – неповиновение полиции и мелкое хулиганство, задержали пять человек.

Шумно было также у избирательного участка №39 в районе Самгори. Здесь один из наблюдателей заметил настольные списки в машине и попытался заснять факт на телефон. За этим последовали словесные оскорбления, которые переросли в драку.

Реагирование МВД

Ближе к завершению процесса голосования в министерстве внутренних дел подвели итоги. По данным МВД, всего в день парламентских выборов министерство внутренних дел возбудило девять уголовных дел. Также выявлено 15 фактов административного правонарушения и задержано 10 человек.

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Взаимные обвинения

В течение дня друг за другом брифинги проводили как лидеры правящей партии, так и оппозиции. Весь день звучали взаимные обвинения. Оппозиция сообщала о нарушениях, возможных фактах давления и подкупа избирателей со стороны "Грузинской мечты".

"Грузинская мечта" чувствует, что ей не избежать поражения… Они уже перешли на физическую расправу со сторонниками оппозиции. Очень жаль, что полиция не реагирует на подобные факты и полиция участвует в этом очень тяжелом процессе", - заявил один из лидеров "Нацдвижения" Заал Удумашвили.

О зафиксированных в ходе избирательного процесса фактах нарушений сообщали на брифингах представители правящей партии. Лидеры "Грузинской мечты" призывали своих сторонников и активистов к проявлению максимального терпения и сдержанности.

Исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе еще утром предупредил, что в некоторых городах, наблюдалась мобилизация вооруженных людей, среди них был замечен бывший министр обороны Дмитрий Шашкин.

"Со всей строгостью мы предупреждаем этих людей - за деструкцию они получат ответ по всей строгости закона", - заявил Кобахидзе.

НПО и наблюдатели

Регулярные брифинги о ходе голосования и выявленных нарушениях проводили в специальном медиацентре местные НПО. Выявленные нарушения, в основном, касались нарушения тайны голосования, а также мобилизации так называемых координаторов на территории, прилегающей к избирательным участкам, которые регистрируют избирателей, пришедших на выборы.

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Местные наблюдатели также сообщили, что процедура голосования на большинстве участков началась вовремя без существенных нарушений. Отмечается, что на некоторые участки не были допущены наблюдатели, также были зафиксированы нарушения при проведении процедуры жеребьевки.

Из международных организаций за выборами в Грузии следили наблюдатели Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Они проведут пресс-конференцию 1 ноября, на второй день после выборов.

Всего за парламентскими выборами в Грузии следили более 47 тысяч наблюдателей из 48 международных и 120 местных организаций.

Активность избирателей

Пандемия коронавируса и напряженная ситуация на отдельных избирательных участках не повлияла на желание граждан принять участие в выборах.

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На многих избирательных участках процесс голосования проходил с определенными трудностями из-за скопления очереди. В связи с этим Центризбирком продлил процесс голосования - все избиратели, которые стояли в очереди и не успели отдать голос до закрытия участков в 20:00, все равно смогли проголосовать.

Проголосовать с помощью переносной урны смогли и те избиратели, которые из-за коронавируса находятся в лечебницах или в изоляции. К парламентским выборам в Грузии были открыты более 3,8 тысячи участков, в том числе 127 специальных участков для инфицированных.

В итоге активность избирателей к закрытию участков составила 56,11%, проголосовали 1 970 540 избирателей.

Экзитполы

Сразу после закрытия избирательных участков ведущие телеканалы Грузии опубликовали результаты экзитполов, которые показали, что попасть в парламент Грузии десятого созыва смогут от семи до десяти партий.

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Проходной барьер на этих выборах составлял 1%, для блоков – столько процентов, сколько партий входит в блок.

Во всех экзитполах лидирует "Грузинская мечта", а второе место занимает "Сида в единстве". Однако экзитполы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией.

По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства. Так, согласно данным Ipsos на ТВ "Мтавари архи" "Мечта" набирает 41%, а согласно Edison Research на "Формула ТВ" - 46%.

У экзитполов, заказанных лояльными к властям телеканалами, другой расклад: Survation на ТВ "Рустави 2" - 52,26%, Public Opinion Strategies на ТВ "Имеди" - 55%.

Для того чтобы утвердить правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%.

В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.