Кто претендует на пост премьера Грузии? Досье на кандидатов

Кто станет будущим премьером Грузии, станет известно в ближайшие дни. А пока познакомимся с основными кандидатами

Задолго до парламентских выборов ведущие политические партии и объединения представили своих кандидатов на главный пост страны – пост премьер-министра.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Возраст кандидатов в премьер-министры Грузии

Среди названных имен не было сюрпризов – Гахария, Саакашвили, Вашадзе, Нателашвили, Хазарадзе. Фамилия каждого из них на слуху у избирателей. Sputnik Грузия предлагает узнать о них побольше.

Георгий Гахария

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выдвинула на пост премьера действующего главу правительства Георгия Гахария, который занимает эту должность чуть более года.

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - справка>>

С 2017 года Гахария был министром внутренних дел. С его именем связан разгон июньской акции у здания парламента в Тбилиси, спецоперация в Панкисском ущелье, в ходе которой погиб 18-летний Тамерлан Мачаликашвили, а также скандальное расследование дела, связанное с убийством двух подростков на улице Хорава.

Гахария успел также побывать секретарем Совета национальной безопасности и министром экономики, а также занимал должность бизнес-омбудсмена. Долгие годы Георгий Гахария жил в Москве, учился в МГУ, где стал магистром школы бизнес-администрирования.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Alex Shlamov "Ставка на Гахария": видеодосье на нового премьера Грузии

В случае победы на выборах Гахария и "Грузинская мечта" обещают вступление Грузии в НАТО и ЕС, увеличение пенсии до 300 лари, а также увеличение финансирования системы образования и здравоохранения.

Михаил Саакашвили

Взвесив все "за" и "против", оппозиционная партия "Единое национальное движение" выдвинула на пост премьера экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас не имеет гражданства Грузии.

"Единое национальное движение" - справка>>

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, завершив свой второй президентский срок. Годом ранее возглавляемая им партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы "Грузинской мечте".

Сегодня Саакашвили обвиняется в совершении нескольких преступлений, которые связаны с превышением служебных полномочий.

После отъезда из Грузии началась политическая карьера Саакашвили на Украине. В 2015 году он стал главой администрации Одесской области и получил украинское гражданство от экс-президента Украины Петра Порошенко. После ухудшения отношений с Порошенко Саакашвили ушел в отставку и создал оппозиционную партию. В 2017 году его лишили гражданства и выслали из страны. А вот новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство в мае 2019 года и предложил пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

© photo: Sputnik / Stinger Суд над М. Саакашвили в Киеве

В случае реванша спустя восемь лет и прихода к власти, Саакашвили обещает вступление Грузии в НАТО и экономический рост. Среди обещаний – увеличение минимальной пенсии до 400 лари, увеличение вдвое зарплат медперсонала, страховка для пенсионеров, социально незащищенных и детей, одна тысяча лари на третьего и следующего ребенка.

Георгий Вашадзе

Георгий Вашадзе – представитель молодого поколения грузинских политиков-реформаторов. У него богатый послужной список, с его именем связаны яркие реформы правительства Саакашвили. Сейчас он возглавляет движение "Стратегия Агмашенебели".

"Стратегия Агмашенебели" - справка

Он инициировал и внедрил систему биометрических паспортов, удостоверений личности, цифровую подпись, личный портал my.gov.ge. Будучи заместителем Министра юстиции, он курировал создание Дома юстиции, где все подчинено принципу "одного окна". Проект общественных сервис-центров Грузии был признан самой успешной реформой страны 2011 года.

© Sputnik / Alex Shlamov Георгий Вашадзе

В случае своего премьерства Вашадзе обещает избирателям вступление в НАТО и ЕС, создание до 300 тысяч рабочих мест, социальные реформы, среди которых доступное здравоохранение.

Мамука Хазарадзе

Хазарадзе пришел в большую политику летом 2019 года, в очень непростой для себя период. Генеральная прокуратура Грузии предъявила ему и Бадри Джапаридзе, учредителям TBC Банка и Консорциума развития Анаклии, обвинения в отмывании денег.

На фоне скандала Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе покинули занимаемые должности в TBC Банке и окунулись в политику, создав партию "Лело для Грузии".

"Лело для Грузии" - справка>>

Хазарадзе решил одолеть главных врагов страны – "бедность, безработицу и непрофессионализм". Как и его соперники, Хазарадзе предлагает избирателям улучшение социального фона, создание до 200 тысяч рабочих мест, создание среднего класса, завершение строительства порта Анаклия, паромное сообщение с Европой, модернизацию железной дороги.

© Sputnik / Alex Shlamov Мамука Хазарадзе и его сторонники по партии "Лело"

Шалва Нателашвили

"Я готов занять пост премьер-министра Грузии, если будет воля народа и Бога. В результате мы проснемся на следующий день в совершенно другой Грузии, где не будет голодных, нуждающихся, бедных, безработных, безнадежных, депрессивных людей, которые хотят бежать из страны", – сказал Шалва Нателашвили во время представления в кандидаты на пост главы правительства.

Недавно оппозиционный политик сообщил, что заразился коронавирусом, поэтому в ближайшее время обречен на самоизоляцию.

В случае победы Нателашвили предлагает аналогичные остальным кандидатам пункты, плюс почасовую оплату труда, бесплатное питание в школах и открытие военных баз США в Грузии.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Предвыборная символика. Лейбористы. Шалва Нателашвили

Из всех кандидатов на пост премьера Нателашвили является самым опытным. Не только ввиду возраста – ему 62 года, но и исходя из партии, которой руководит. Шалва Нателашвили стоит у руля "Лейбористской партии", которую сам же основал, с 1995 года.

"Лейбористская партия Грузии" - справка>>

Выборы в парламент Грузии проходят 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. За границей граждане Грузии будут голосовать только за партии. В самой стране парламентские выборы будут как пропорциональными, так и мажоритарными, и избиратели голосуют отдельно за партию и отдельно за кандидата в депутаты в своем округе. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.