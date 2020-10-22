"Грузинская мечта – демократическая Грузия"

- Правящая партия Грузии
- Основана в мае 2011 года миллиардером Бидзиной Иванишвили, который объявил своей целью смещение "Единого Нацдвижения" с власти.
- Менее чем через год после создания, осенью 2012 года, "Мечта" в составе одноименной коалиции выиграла выборы в парламент и сформировала правительство.
- Первые четыре года партия управляла страной в составе коалиции, в которую также вошли Республиканская партия (лидер Давид Усупашвили), Консервативная партия (лидер Звиад Дзидзигури), партия "Наша Грузия - Свободные демократы" (лидер Ираклий Аласания), "Промышленность спасет Грузию" (лидер Георгий Топадзе), партия "Национальный форум" (лидер Каха Шартава).
- Второй раз "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2016 году. Если выиграет выборы в третий раз, то поставит политический рекорд, еще ни одна политическая сила не была в Грузии у власти три срока подряд.
- "Мечта" дважды провела на президентских выборах своего президента: Георгий Маргвелашвили выиграл выборы в 2013 году, Саломе Зурабишвили – в 2018. Маргвелашвили к концу президентского срока не скрывал своего оппозиционного настроя, накладывая одно вето на решения парламента за другим.
- Из коалиции в партию. Уже к 2016 году партия стала самостоятельной единицей. А бывшие ее соратники по коалиции: "Республиканская партия", "Свободные демократы", "Национальный форум", "Промышленность спасет Грузию" - оказались на стороне оппозиции. Дольше всех в формате сотрудничества с "Грузинской мечтой" продержалась "Консервативная партия Грузии", которая перешла в ряды оппозиции в 2019 году, после провала поправок в Конституцию.
- За свое почти девятилетнее существование партия претерпела значительную трансформацию. На данный момент партия потеряла часть своих старых лидеров в лице Мариам Джаши, Эки Ткешелашвили, Эки Беселия, Звида Дзидзигури, Гедевана Попхадзе. Вместе с ними "Мечта" растеряла и часть активных сторонников. Результаты партии на предыдущих выборах:
|Год
|Вид выборов
|Количество голосов
|Доля проголосоваших
|2012
|Парламентские
|1 181 862
|54,97%
|2013
|Президентские
|1 012 569
|62,12%
|2014
|В органы местной власти
|719 431
|50,82%
|2016
|Парламентские
|856 638
|48,68%
|2017
|В органы местной власти
|838 154
|55,81%
|2018
|Президентские
| 615 572 (первый тур)
1147701 (второй тур)
| 38,64% (первый тур)
59,52% (второй тур)
- Лидеры партии и знаковые фигуры: премьер-министр Грузии Георгий Гахария, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр обороны Ираклий Гарибашвили, экс-министр юстиции Тея Цулукиани, спикер парламента Арчил Таварткиладзе.
- Идеология партии – леволиберальная, при которой обеспечение гражданских свобод не исключает социальной заботы государства о гражданах. Сами лидеры партии свою идеологию формулируют так: "На первом месте человек".
- Во время пребывания во власти была принята новая Конституция, проведены реформы здравоохранения и образования, завершился переход страны на парламентскую систему правления.
- С именем партии "Мечты" связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.
- На выборы партия идет под номером "41" с лозунгом "Вместе для успеха Грузии". Обещает продолжить диалог с Россией, держать курс на интеграцию в НАТО, а также подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году.
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Что обещает "Грузинская мечта" после выборов? Коротко и ясно>>
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Рейтинг "Грузинской мечты" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:
|Опрос NDI
|17%
|Опрос IRI
|33%
|Опрос Gorbi
|56,3%
|Опрос Ipsos
|24,5%
|Опрос Edison Research
|36%
|Опрос Survation
|55,6%
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