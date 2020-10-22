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Предвыборная символика. Баннер партии Грузинская мечта

"Грузинская мечта – демократическая Грузия"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (34)
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Sputnik Грузия
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Все, что нужно знать о лидере предвыборной гонки 2020 – партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

  • Правящая партия Грузии
  • Основана в мае 2011 года миллиардером Бидзиной Иванишвили, который объявил своей целью смещение "Единого Нацдвижения" с власти.
  • Менее чем через год после создания, осенью 2012 года, "Мечта" в составе одноименной коалиции выиграла выборы в парламент и сформировала правительство.
  • Первые четыре года партия управляла страной в составе коалиции, в которую также вошли Республиканская партия (лидер Давид Усупашвили), Консервативная партия (лидер Звиад Дзидзигури), партия "Наша Грузия - Свободные демократы" (лидер Ираклий Аласания), "Промышленность спасет Грузию" (лидер Георгий Топадзе), партия "Национальный форум" (лидер Каха Шартава).
  • Второй раз "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы в 2016 году. Если выиграет выборы в третий раз, то поставит политический рекорд, еще ни одна политическая сила не была в Грузии у власти три срока подряд.
  • "Мечта" дважды провела на президентских выборах своего президента: Георгий Маргвелашвили выиграл выборы в 2013 году, Саломе Зурабишвили – в 2018.  Маргвелашвили к концу президентского срока не скрывал своего оппозиционного настроя, накладывая одно вето на решения парламента за другим.
  • Из коалиции в партию. Уже к 2016 году партия стала самостоятельной единицей. А бывшие ее соратники по коалиции: "Республиканская партия", "Свободные демократы", "Национальный форум", "Промышленность спасет Грузию" - оказались на стороне оппозиции. Дольше всех в формате сотрудничества с "Грузинской мечтой" продержалась "Консервативная партия Грузии", которая перешла в ряды оппозиции в 2019 году, после провала поправок в Конституцию.
  • За свое почти девятилетнее существование партия претерпела значительную трансформацию. На данный момент партия потеряла часть своих старых лидеров в лице Мариам Джаши, Эки Ткешелашвили, Эки Беселия, Звида Дзидзигури, Гедевана Попхадзе. Вместе с ними "Мечта" растеряла и часть активных сторонников. Результаты партии на предыдущих выборах:
 Год   Вид выборов   Количество   голосов   Доля проголосоваших
 2012  Парламентские    1 181 862  54,97%
 2013   Президентские   1 012 569  62,12%
 2014  В органы местной  власти   719 431  50,82%
 2016  Парламентские   856 638  48,68%
 2017  В органы местной власти  838 154   55,81%
 2018   Президентские  615 572 (первый тур)
 1147701 (второй тур)		  38,64% (первый тур)
 59,52% (второй тур)
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: премьер-министр Грузии Георгий Гахария, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр обороны Ираклий Гарибашвили, экс-министр юстиции Тея Цулукиани, спикер парламента Арчил Таварткиладзе.
  • Идеология партии – леволиберальная, при которой обеспечение гражданских свобод не исключает социальной заботы государства о гражданах. Сами лидеры партии свою идеологию формулируют так: "На первом месте человек".
  • Во время пребывания во власти была принята новая Конституция, проведены реформы здравоохранения и образования, завершился переход страны на парламентскую систему правления.
  • С именем партии "Мечты" связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.
  • На выборы партия идет под номером "41" с лозунгом "Вместе для успеха Грузии". Обещает продолжить диалог с Россией, держать курс на интеграцию в НАТО, а также подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. 

  • Что обещает "Грузинская мечта" после выборов? Коротко и ясно>>

  • Рейтинг "Грузинской мечты" по результатам разных опросов, проведенных в последние месяцы:

 Опрос NDI   17%
 Опрос IRI  33%
 Опрос Gorbi   56,3%
 Опрос Ipsos  24,5%
 Опрос Edison Research   36%
 Опрос Survation   55,6%

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Теги:
Грузинская мечта, выборы, Грузия


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