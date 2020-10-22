"Грузинская мечта – демократическая Грузия"

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Герой нашего времени: кто такой Авто Галдава, спасший заложников в Зугдиди Грузинскому герою современности Авто Галдава 41 год, работает в силовых структурах более 11 лет 334

Не должно быть чувства безнаказанности - Гахария о захвате заложников в Зугдиди Премьер первостепенной задачей МВД после освобождения заложников поставил поимку террориста, поставившего под угрозу жизнь людей 261