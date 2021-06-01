Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с рядом стран - названы направления

С началом летнего туристического сезона у россиян будет больше выбора для зарубежного пляжного отдыха

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российские власти с 10 июня возобновят авиасообщение с восемью странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, будут восстановлены авиарейсы из Москвы в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб. Эти рейсы будут выполняться дважды в неделю.

С частотой раз в неделю возобновится авиасообщение с Бейрутом, Люксембургом, а также чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Медицинский работник измеряет температуру пассажиру в аэропорту Внуково

Кроме того, с 10 июня увеличится число рейсов, связывающих Россию с десятью странами. Это касается Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Греции, Катара, Сербии и Германии.

Что касается Турции и Танзании, то ограничение на авиасообщение с этими странами продлено до 21 июня.

Ограничения на полеты в Великобританию решено не продлевать, со 2 июня возобновятся рейсы Москва-Лондон (трижды в неделю).

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале