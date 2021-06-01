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Пассажирский самолет российской авиакомпании Аэрофлот - Airbus A320

Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с рядом стран - названы направления

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Россия
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Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российские власти с 10 июня возобновят авиасообщение с восемью странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, будут восстановлены авиарейсы из Москвы в Вену, БудапештПорт-Луи, Рабат и Загреб. Эти рейсы будут выполняться дважды в неделю. 

С частотой раз в неделю возобновится авиасообщение с Бейрутом, Люксембургом, а также чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана.

Медицинский работник измеряет температуру пассажиру в аэропорту Внуково
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Медицинский работник измеряет температуру пассажиру в аэропорту Внуково

Кроме того, с 10 июня увеличится число рейсов, связывающих Россию с десятью странами. Это касается Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Греции, Катара, Сербии и Германии.  

Что касается Турции и Танзании, то ограничение на авиасообщение с этими странами продлено до 21 июня. 

Ограничения на полеты в Великобританию решено не продлевать, со 2 июня возобновятся рейсы Москва-Лондон (трижды в неделю).

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Теги:
авиасообщение, Россия

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