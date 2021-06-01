Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с рядом стран - названы направления

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российские власти с 10 июня возобновят авиасообщение с восемью странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
В частности, будут восстановлены авиарейсы из Москвы в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб. Эти рейсы будут выполняться дважды в неделю.
С частотой раз в неделю возобновится авиасообщение с Бейрутом, Люксембургом, а также чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва-Тирана.
Кроме того, с 10 июня увеличится число рейсов, связывающих Россию с десятью странами. Это касается Армении, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Греции, Катара, Сербии и Германии.
Что касается Турции и Танзании, то ограничение на авиасообщение с этими странами продлено до 21 июня.
Ограничения на полеты в Великобританию решено не продлевать, со 2 июня возобновятся рейсы Москва-Лондон (трижды в неделю).
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