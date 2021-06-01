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Дженнифер Энистон

Энистон откровенно рассказала о пластических операциях

© AFP / LEON BENNETT
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (65)
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52-летняя звезда "Друзей" и одна из самых ярких женщин Голливуда Дженнифер Энистон впервые раскрыла секреты своей неувядающей красоты и молодости

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Голливудская актриса Дженнифер Энистон решилась на откровение: экс-супруга Брэда Питта впервые рассказала о своей пластике.

Энистон не перестает поражать фанатов своей неувядающей красотой и молодостью. В то же время, 52-летняя актриса никогда не скрывала, что ради достижения таких результатов она прикладывает массу усилий: правильно питается, занимается спортом и не дает себе никаких поблажек даже в праздники. Но несмотря на подобные заявления, поклонники уверены, что молодость актрисы - заслуга опытных хирургов.

Дженнифер Энистон
© AFP / ALBERTO E. RODRIGUEZ
Дженнифер Энистон

Энистон наконец решила ответить поклонникам и дала откровенное интервью изданию Us Weekly, где рассказала о своем знакомстве с пластической хирургией.

Со слов Энистон, она дважды ложилась под нож хирургов - и оба раза из-за носа. Все потому, что у актрисы было врожденное искривление перегородки носа и ей пришлось вправлять ее в 2000-х годах.

"Признаюсь, это лучшее из того, что я делала когда-либо. После операции я наконец поняла выражение - "спать как младенец", - рассказала звезда.

Напомним, что недавно в сети состоялась долгожданная премьера реюниона "Друзей". Во время выпуска два актера сериала признались, что были влюблены друг в друга.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (65)

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