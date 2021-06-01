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"Чертов гений!"- Моргенштерн снялся в фильме ужасов - видео

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (67)
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Моргенштерн показал съемочный процесс фильма, поклонники музыканта в восторге от его игры

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российский рэп-исполнитель Моргенштерн впервые примерил амплуа киноактера - рэпер снялся в короткометражном фильме ужасов режиссера Макса Шишкина "Последний трек".

По сюжету артист умирает от передозировки наркотиков перед концертом и попадает в ад. Приставленный к нему демон-истязатель получает инструкцию пыток рэпера.

Сам фильм вышел в апреле 2021 года, однако популярный рэпер выложил бэкстейдж с процесса съемок, чем поклонники остались довольны и еще раз оценили сам фильм.

"Игра на таком уровне, что все 30 минут я переживал за твою жизнь", "БЛИИИИН, у Алишера голос- это отдельное божество!", "На протяжении 35минут 41секунды все смотрят, как Алишер Моргенштерн сходит с ума", "Все видео я ждал тот момент, когда он будет плакать и стонать, мне было интересно, как он это отыграет. PS: В фильме это выглядело очень круто, мне аж стало жалко его", - пишут пользователи.

Четыре видеопроекта "Кошмары музыкантов" опубликовали на YouTube. В короткометражках в жанре хоррор также снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски. Фильмы доступны на "Последнем канале".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (67)
Теги:
Моргенштерн

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