"Чертов гений!"- Моргенштерн снялся в фильме ужасов - видео

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Российский рэп-исполнитель Моргенштерн впервые примерил амплуа киноактера - рэпер снялся в короткометражном фильме ужасов режиссера Макса Шишкина "Последний трек".
По сюжету артист умирает от передозировки наркотиков перед концертом и попадает в ад. Приставленный к нему демон-истязатель получает инструкцию пыток рэпера.
Сам фильм вышел в апреле 2021 года, однако популярный рэпер выложил бэкстейдж с процесса съемок, чем поклонники остались довольны и еще раз оценили сам фильм.
"Игра на таком уровне, что все 30 минут я переживал за твою жизнь", "БЛИИИИН, у Алишера голос- это отдельное божество!", "На протяжении 35минут 41секунды все смотрят, как Алишер Моргенштерн сходит с ума", "Все видео я ждал тот момент, когда он будет плакать и стонать, мне было интересно, как он это отыграет. PS: В фильме это выглядело очень круто, мне аж стало жалко его", - пишут пользователи.
Четыре видеопроекта "Кошмары музыкантов" опубликовали на YouTube. В короткометражках в жанре хоррор также снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски. Фильмы доступны на "Последнем канале".
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