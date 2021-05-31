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"Я – королева": Бузова оконфузилась на выступлении в Волгограде

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (53)
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35-летняя звезда выступила на концерте и удивила собравшихся своим необычным видом и неоднозначным поведением

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Российская певица и ведущая Ольга Бузова ярко выступила на концерте в Волгограде: в Сети обсуждают вызывающий образ и некорректное поведение звезды.

На фестиваль Park Season Fest Бузова позвал Даня Милохин и Ольга с радостью приняла приглашение тиктокера. Певица прилетела в город на Волге, поделилась с фанатами первыми впечатлениями в Instagram, но в итоге опоздала на концерт на час. Звезда приехала на семейный фестиваль в крайне откровенном наряде.

Люди, пришедшие на концерт с детьми, были шокированы видом Бузовой: фанаты не ожидали, что увидят певицу в микрободи, которое практически не прикрывало ее ягодицы.

Шок вызвало и соответствующее наряду поведение звезды. Ольга спела пару песен, спустилась к зрителям и, повернувшись к ним спиной, позволила потрогать себя. При этом звезда выкрикивала странные характеристики о себе и своем возрасте.

Через какое-то время Бузова убежала со сцены, оставив труппу танцевать без нее, а после вернулась и заявила: "В этом мире я королева! Не нравится – иди в другой".

Подписчики в соцсетях были смущены поведением Ольги, о чем написали в комментариях. "Что это было?", "Ты такая простая, просто ужас", "Оля, когда ты переоденешься? Стыдно за тебя", "Выступление в Волгограде – просто провал", "Позорище", – написали в сети.

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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (53)

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