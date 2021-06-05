Моргенштерн показал видео из больницы

Здоровье подводит не только простых людей, но и эпатажную хип-хоп звезду России. На этот раз с Моргенштерном все серьезно

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн поделился видео из больницы, куда его положили из-за камней в почках.

Во время прямого эфира из больничной палаты Моргенштерн рассказал подписчикам, что у него проблема со здоровьем из-за камней в почках.

Хип-хоп-артист подчеркнул, что такую острую боль почувствовал впервые в жизни. Он также призвал своих фанатов беречь себя и не употреблять запрещенные вещества.

Позже Моргенштерн записал для подписчиков видео, как его везут на больничной каталке по коридорам медицинского учреждения. В начале съемки Моргенштерн лежит якобы без сознания, но в конце ролика резко поднимается и показывает, что это розыгрыш. Однако хип-хоп-артист отметил, что его диагноз подтвердился.

Несмотря на плохое самочувствие, вчера артист явился в суд на слушание дела о пропаганде наркотиков в творчестве. Суд назначил музыканту штраф в размере 100 тысяч рублей. Сам рэпер назвал данное решение недорогой рекламой на всю страну.

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