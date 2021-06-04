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Хип-хоп звезда России Моргенштерн

"Продолжаем учить расеян стилю" – Моргенштерн презентовал новый клип "Olala"

photo: Morgen_Shtern / Instagram
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (89)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210604/251929891/Prodolzhaem-uchit-raseyan-stilyu---Morgenshtern-prezentoval-novyy-klip-Olala.html

О выходе нового клипа "Olala" рэпер написал у себя в Instagram и на канале в Telegram. Менее чем за полчаса на YouTube клип набрал 500 К просмотров

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн презентовал новый клип "Olala" – видео уже набирает огромную популярность в Сети.

В начале герой ролика спускается на подвесной лестнице с вертолета, а дальше – понеслось. Рэпер перевоплощается то в баскетболиста, то в мафиози. Хвалится наличием миллионов. Разумеется, без мата не обошлось, на то он и Моргенштерн.

Накануне эпатажный рэпер сначала получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях "Розовое вино - 2" и "Family". Решение было принято судьей Зюзинского суда Москвы. А потом громко отпраздновал с друзьями и поклонниками это судебное разбирательство. Сам Моргенштерн считает себя невиновным, а суд над собой навал "Лучшим пиаром в истории".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (89)
Теги:
Музыкальный клип, рэп, Моргенштерн

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