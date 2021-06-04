"Продолжаем учить расеян стилю" – Моргенштерн презентовал новый клип "Olala"

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн презентовал новый клип "Olala" – видео уже набирает огромную популярность в Сети.
В начале герой ролика спускается на подвесной лестнице с вертолета, а дальше – понеслось. Рэпер перевоплощается то в баскетболиста, то в мафиози. Хвалится наличием миллионов. Разумеется, без мата не обошлось, на то он и Моргенштерн.
Накануне эпатажный рэпер сначала получил штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях "Розовое вино - 2" и "Family". Решение было принято судьей Зюзинского суда Москвы. А потом громко отпраздновал с друзьями и поклонниками это судебное разбирательство. Сам Моргенштерн считает себя невиновным, а суд над собой навал "Лучшим пиаром в истории".
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