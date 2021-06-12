Куда отправился рэпер Моргенштерн отдыхать с девушкой

Звездам тоже нужно отдыхать, особенно Моргенштерну – да еще после стольких скандалов, критики, судов и нападок

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн в компании своей девушки Дилары отправился отдыхать на Мальдивы.

Популярный исполнитель выложил сторис в своем Instagram, где показывает живописные пейзажи с яхты. В следующих кадрах Моргенштерн говорит, что они вернулись в рай. Поводом для поездки на Мальдивы стал не только отдых, но и день рождения друга рэпера.

Видимо, Моргенштерн отправился в отпуск именно сейчас из-за нелегкого периода в жизни – проблем со здоровьем, скандала на премии Муз-ТВ и проигранного суда, где артиста обвинили в пропаганде наркотиков в нескольких треках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Однако все это происходило на фоне успешно выпущенного альбома в двух частях "Million Dollar: Business" и "Million Dollar: Happiness", которые набрали около 90 миллионов прослушиваний. Также Моргенштерн выпустил клип на песню Olala, который набрал более 6,8 миллиона просмотров.

Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность. Там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.

В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.

Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.

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