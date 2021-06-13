Моргенштерн показал свое тату "666" на зубах

Похоже, 666 - самое любимое число скандального рэпера и приносит ему удачу. Поэтому, как отметил артист , "шестерок" у него становится все больше и больше

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн показал свое последнее тату, сделанное на зубах - в виде трех шестерок.

Сделал это хип-хоп исполнитель в эфире программы "Вечерний Ургант". Говоря о новой татуировке, артист отметил, что "шестерок" у него стало больше.

Судя по всему, тату появилось, когда Моргенштерн ставил виниры. Виниры и коронки были установлены на все зубы молодого человека. Для этой процедуры артист провел в операционной под общим наркозом 8 часов. В результате он стал обладателем белоснежной улыбки и татуировки прямо на коронках.

У Алишера есть еще пару татуировок, однако самые бросающиеся в глаза это "666" над бровью. Еще у 23-летнего артиста есть тату на шее, где написано "Добро" и "Правда". Шрифт написания этих слов довольно интересный и не относится к какому-либо стилю. Также тату есть на груди, руках и предплечье.

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