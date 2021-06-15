Моргенштерн признался, сколько стоят его драгоценности

Моргенштерн привык к шику и предпочитает его афишировать - в этот раз он сказал, сколько стоят его любимые украшения

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн рассказал о том, сколько стоят его украшения, которые он носит практически каждый день.

В честь успешного выхода двух альбомов Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business 23-летний рэпер решил пополнить свою коллекцию украшений. Так у Моргенштерна появилась подвеска в виде украшенного бриллиантами знака доллара на кубинской цепочке и подвеска в виде усыпанной изумрудами купюры на цепочке из знаков различных валют.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Несколько дней назад Алишер, побывав в шоу "Вечерний Ургант", показал эти украшения, но не стал называть сумму. После в Instagram сторис артист все же озвучил сумму – обновка обошлась в 25 миллионов рублей. Подвески выполнены из белого золота, изумрудов, бриллиантов и других драгоценных камней.

"На мне золотишка с камушками на 25 лямов. О чем вы?" — сообщил рэпер.

Здесь же Моргенштерн призвал не искать повод придраться к его бешеному успеху и принять его как данность. "Просто признайте его и займитесь своей жизнью", — добавил музыкант.

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