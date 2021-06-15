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Аристократ и его мат – Моргенштерн презентовал новый клип

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (154)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210615/252028925/Aristokrat-i-ego-mat--Morgenshtern-prezentoval-novyy-klip.html

Презентация нового клипа репера Моргенштерна на Уoutube-канале рэпера прошла сегодня днем, 15 июня. О новых образах Алишера и первых впечатлениях о клипе – в материале Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Шик, деньги, Пушкин, мат - вот так можно в нескольких словах описать новый клип любимца миллионов рэпера Моргенштерна. Начинается клип с диалога главного героя и чопорной старушки, у которой тот (в образе аристократа) собирается купить поместье:

- Домик почём?

- Молодой человек, вообще-то этот дом не продается.

А дальше – безумный "деньгопад", куча благородных девиц, которых Алишер пытается научить премудростям любви, Пушкин и даже небольшой отсыл на "Портрет Дориана Грея".

Понять феномен Моргенштерна сложно тем, кому за 30. Мат, цацки, перевоплощения, гротеск и сатира. Как бы то ни было, пока писался лид для данного материала и параллельно смотрелся клип на Уoutube, количество просмотров новинки увеличилось с 60 тысяч до 450 тысяч. И это буквально за считанные минуты.

Ай да Моргенштерн, ай да сукин сын! Сказать такое в отношении нового клипа более чем уместно, ведь одна из ролей, примеренных Алишером на этот раз – роль великого Пушкина.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (154)
Теги:
Моргенштерн

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