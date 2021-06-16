"Плюет вам в глаза": Пригожин обрушился на Могенштерна и его поклонников

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Российский продюсер Иосиф Пригожин публично осудил рэпера Моргенштерна – муж Валерии считает, что рэпер просто издевается над своими фанатами.
Пригожин дал интервью одному из российских изданий, во время которого вышел из себя и начал ругать Моргенштерна. Продюсер заявил, что музыкант не уважает своих поклонников, а те старательно не замечают его издевок и даже подстегивают его.
"Он плюет вам в глаза и вам это нравится", – заявил Иосиф, а после добавил, что поклонники пойдут на все ради музыканта и даже выпьют его мочу.
Пригожин уверен, что Алишер удачно влился в свой образ и хорошо отыгрывает свою роль, демонстрируя свои грязные стороны. Но в то же время он отметил, что не следует осуждать поступки эпатажного артиста, а вот принятие его публикой – стоит.
В Сети уверены, что в скором времени Моргенштерн ответит обидчику и запишет для него новый трек или обидный клип.
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