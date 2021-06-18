Звезда в Африке: Бузова станет ведущей шоу "на выживание"

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова удивила поклонников – теперь она станет ведущей реалити-шоу "Звезда в Африке".
Бузова начала свой путь на "Доме-2", где попробовала себя в роли участницы и ведущей. После она построила успешную карьеру на музыкальном олимпе и начала завоевывать театр, но все же не забыла о своей главной миссии – карьере на телевидении.
Бузова приняла приглашение продюсеров телеканала ТНТ и стала ведущей нового реалити-проекта, похожего на популярную передачу "Последний герой".
Как сообщил СтарХит, съемки начнутся летом и пройдут в Африке, где Ольга будет сниматься с коллегами. Шоу получило соответствующее название – "Звезды в Африке".
"Больше подробностей пока выдавать не можем, но отсылка к "Последнему герою" будет. А вот строить любовь требовать никто не будет", – отметил источник издания.
Читайте также:
-
Губерниев довел Бузову до истерики в прямом эфире "Матч ТВ"
-
Губерниев помирился с Бузовой после скандала в прямом эфире?
-
"Шандарахнем-шахматнем?!" – Кушанашвили предложил себя Ольге Бузовой
- Скандальная Бузова в скандальном спектакле "Чудесный грузин"
- Не попала в ноты: Бузова рассказала о своем дебюте в театре