14:13 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Ольга Бузова

Звезда в Африке: Бузова станет ведущей шоу "на выживание"

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (179)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252059378.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210618/252059472/Zvezda-v-Afrike-Buzova-stanet-veduschey-shou-na-vyzhivanie.html

Певица готовится к поездке на самый жаркий материк вместе с друзьями-знаменитостями. Фанаты уверены, что это будет интересно

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова удивила поклонников – теперь она станет ведущей реалити-шоу "Звезда в Африке".

Бузова начала свой путь на "Доме-2", где попробовала себя в роли участницы и ведущей. После она построила успешную карьеру на музыкальном олимпе и начала завоевывать театр, но все же не забыла о своей главной миссии – карьере на телевидении.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Ольга Бузова на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Бузова приняла приглашение продюсеров телеканала ТНТ и стала ведущей нового реалити-проекта, похожего на популярную передачу "Последний герой".

Как сообщил СтарХит, съемки начнутся летом и пройдут в Африке, где Ольга будет сниматься с коллегами. Шоу получило соответствующее название – "Звезды в Африке".

"Больше подробностей пока выдавать не можем, но отсылка к "Последнему герою" будет. А вот строить любовь требовать никто не будет", – отметил источник издания.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (179)
Теги:
Африка, Россия, Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа испанского фотографа Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Моя Планета, серии
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2021 года
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться