Звезда в Африке: Бузова станет ведущей шоу "на выживание"

Певица готовится к поездке на самый жаркий материк вместе с друзьями-знаменитостями. Фанаты уверены, что это будет интересно

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова снова удивила поклонников – теперь она станет ведущей реалити-шоу "Звезда в Африке".

Бузова начала свой путь на "Доме-2", где попробовала себя в роли участницы и ведущей. После она построила успешную карьеру на музыкальном олимпе и начала завоевывать театр, но все же не забыла о своей главной миссии – карьере на телевидении.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Ольга Бузова на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Бузова приняла приглашение продюсеров телеканала ТНТ и стала ведущей нового реалити-проекта, похожего на популярную передачу "Последний герой".

Как сообщил СтарХит, съемки начнутся летом и пройдут в Африке, где Ольга будет сниматься с коллегами. Шоу получило соответствующее название – "Звезды в Африке".

"Больше подробностей пока выдавать не можем, но отсылка к "Последнему герою" будет. А вот строить любовь требовать никто не будет", – отметил источник издания.

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