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Певица Ольга Бузова на музыкально-гастрономическом фестивале Бургер фест

"Рот на замок" – Бузова поправилась на отдыхе и решила сесть на диету

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Шоу-бизнес
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После возвращение из отпуска телезвезда пообещала подписчикам взяться за ум и вернуть былую форму

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила сесть на диету – ведущая поправилась после отдыха в Италии.

После скандального эфира с Дмитрием Губерниевым, Бузова улетела в отпуск и начала заедать свой стресс. Ведущая посетила ряд итальянских ресторанов и кафе, чем хвасталась в своем Instagram. И все бы хорошо, но есть один минус – "вкусная жизнь" отразилась на ее фигуре.

Ольга Бузова в Италии
photo: Buzova86 / Instagram
Ольга Бузова в Италии

Звезда опубликовала видео в своем аккаунте, на котором в открытом купальнике заходит в бассейн и спровоцировала критику фанатов. Многие отметили, что ведущая "заметно поправилась". Подобные комментарии задели звезду и она решила сесть на диету.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Ольга Бузоа на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

"Идеальный ужин в Милане, в лучшем ресторане La Rissacca. По возвращению сажусь на диету", – написала Ольга под новым снимком, а после записала стрис, в котором пообещала держать рот на замке.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (190)
Теги:
Ольга Бузова

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