"Рот на замок" – Бузова поправилась на отдыхе и решила сесть на диету

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила сесть на диету – ведущая поправилась после отдыха в Италии.
После скандального эфира с Дмитрием Губерниевым, Бузова улетела в отпуск и начала заедать свой стресс. Ведущая посетила ряд итальянских ресторанов и кафе, чем хвасталась в своем Instagram. И все бы хорошо, но есть один минус – "вкусная жизнь" отразилась на ее фигуре.
Звезда опубликовала видео в своем аккаунте, на котором в открытом купальнике заходит в бассейн и спровоцировала критику фанатов. Многие отметили, что ведущая "заметно поправилась". Подобные комментарии задели звезду и она решила сесть на диету.
"Идеальный ужин в Милане, в лучшем ресторане La Rissacca. По возвращению сажусь на диету", – написала Ольга под новым снимком, а после записала стрис, в котором пообещала держать рот на замке.
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