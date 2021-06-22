"Я наркоман еще тот": Моргенштерн рассказал о своих зависимостях

Скандальный рэпер откровенно признался во всех своих слабостях и пагубных привычках, с которыми ему пришлось распрощаться из-за ухудшения здоровья

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн рассказал о своих прошлых и "новых" зависимостях во время подкаста "Без души" у комика и блогера Данилы Поперечного.

На YouTube канале Поперечного вышел новый подкаст с Моргенштерном, где он поговорил на разные темы. В разговоре не обошлось без вопроса о проблемах со здоровьем, после которых рэпер отказался от своих зависимостей.

"Я сейчас не долблю. И алкоголь не употребляю. Вся эти недавние проблемы со здоровьем показали, что надо завязывать. Не знаю, насколько моей трезвости еще хватит. Но пока я счастлив. Но я наркоман еще тот. Если я не долблю наркотики, я пью. Если не пью, то много ем. Еще информацию потребляю в большом количестве. Это тоже своего рода наркотик", – признался рэпер.

Не так давно у 23-летнего Моргенштерна возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у него камни в почках, из-за чего ему пришлось изменить свой образ жизни.

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