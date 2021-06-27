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Моргенштерн и его автомобили

Сколько Моргенштерн тратит на страховку

photo: Morgen_shtern / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (229)
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Считать чужие деньги - дело ненужное, но вот полюбопытствовать, сколько известный рэпер тратит на страховку автомобилей - интересно

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Российский популярный рэпер Алишер Моргенштерн тратит на страховку приблизительно более миллиона рублей в год, об этом пишет Авто Mail.ru.

В статье Mail.ru говорится, во сколько примерно обошлись бы полисы каско и ОСАГО для одних из самых популярных Instagram-блогеров, которые ездят на дорогих и шикарных автомобилях.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Весной этого года рэпер Алишер похвалился покупкой золотистого Porsche 911 Turbo S. Для спорткара российская тюнинг-компания SCL Global Concept подготовила обвес Venom. Стоковый Porsche 911 Turbo S стоит от 17,8 млн рублей. Его 6-цилиндровый оппозитный двигатель битурбо выдает 650 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 2,7 секунды.

Для Моргенштерна, согласно расчетам сервиса Insapp, полис каско стоил бы примерно 1,2 миллиона рублей. Что касается остальных известных блогеров и артистов, то, к примеру, Элджею полис каско обошелся бы за 835 тысяч в год, Насте Ивлеевой в 380 тысяч, а Гусейну Гасанову за три автомобиля пришлось заплатить бы более двух миллионов рублей.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (229)
Теги:
Моргенштерн

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