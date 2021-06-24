"Lady in red в деле" – Бузову опять критикуют подписчики

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Менее двух дней прошло с того момента как теледива Ольга Бузова порадовала поклонников новым образом, представ перед ними снова блондинкой.
И вот теперь Ольга опубликовала в своем Instagram фото в экстравагантном красном наряде, подписав его "Lady in red в деле".
Будь это кто-то другой, комментарии были бы возможно более адекватны, но нет… На бедную Ольгу Бузову опять обрушился поток "желчи": "Когда переела черешню!", "Что с лицом. Коньяк?", "Цвет волос старит вас", "Лариса Долина ты ли это?"…
При этом надо заметить, что стройной блондинке красный наряд действительно к лицу. И часть поклонников осыпает Ольгу комплиментами: "Блонд шикарен! Просто вау!", "Шикарно", "Блонди наша любимая ❤️ очень круто!", "Уурра, наконец-то Оля вернулась в блонд".
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