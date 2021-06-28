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Певица Марина Абросимова (МакSим)

Представитель МакSим рассказала о спекуляции на болезни певицы

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (243)
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Представитель исполнительницы попросила поклонников не доверять источникам, которые говорят о ее критическом состоянии

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Яна Богушевская, официальный представитель певицы МакSим, в интервью "Пятому каналу" рассказала о том, что многие медиа спекулируют на здоровье певицы. Она попросила поклонников звезды не доверять источникам, которые говорят о ее критическом состоянии.

Представитель MakSim категорически опровергла информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы действительно крайне тяжелое.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
МакSим на акции в поддержку сборной России по футболу

Собеседница телеканала попросила не верить слухам, появляющимся в Сети: "Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки".

Напомним, сначала у певицы несколько дней держалась температура, затем ее, по решению врачей, было решено погрузить в искусственную кому, чтобы организм легче смог перенести интенсивную терапию. И при этом тест на коронавирус несколько раз давал отрицательный результат.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (243)
Теги:
МакSим

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