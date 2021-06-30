Режиссер нового клипа певицы МакSим умер от COVID-19

Популярный видеопостановщик ушел из жизни в возрасте 45 лет. У него осталась жена Жанна и маленькая дочь Софи

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Режиссер клипов, последним творением которого стало видео для певицы МакSим, Вадим Шатров умер от коронавируса – об этом сообщила его жена.

Певицу Марину Максимову госпитализировали в середине июня. У звезды развилась пневмония, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ. После стало известно, что у звезды нашли еще один недуг. Все это время с коронавирусом сражался товарищ МакSим, но болезнь так и не пощадила его.

Как сообщил "СтарХит", режиссер самого нового клипа МакSим ушел из жизни в возрасте 45 лет. Вадим Шатров верил в то, что сможет выкарабкаться, хотя уже дышал только с помощью кислородной маски.

О смерти звезды рассказала его жена, которая осталась одна с маленькой дочкой Софи и также борется с пневмонией. "Ковид пришел в мою семью и забрал у нас Вадима. Как себя вести, что делать – не понимаю", – написала Жанна на своей странице в Facebook.

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