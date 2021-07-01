Это фэйк – представительница певицы МакSим опровергла болезнь печени у певицы

Певица по-прежнему находится в тяжелом состоянии, а журналисты на разный лад спекулируют на болезни исполнительницы

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Несколько дней СМИ и российский шоубиз не умолкают: у Марины Абросимовой, известной как МакSим, нашли новую болезнь – поражена печень. И вот теперь ее законный представитель, Яна Богушевская, официально опровергла эту информацию.

В "Газета.Ru" пиар-менеджер информацию о болезни печени жестко опровергает. Оказывается, перед тем, как певицу ввели в искусственную кому, она прошла полное обследование. И никаких проблем с печенью врачи не обнаружили.

Богушевская призвала не верить сообщениям в СМИ о все новых и новых болезнях Марины. Предположила, что слухи о болезни печени могли появиться из-за старого интервью певицы, где та признавалась в проблеме с алкоголем.

Богушевская подчеркнула, что доктор, который наблюдает МакSим, не стал бы общаться с журналистами – у него просто нет на это времени.

Напомним, певица по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Она была госпитализирована 16 июня. В больнице МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Поражение легких у нее очень высокое – до 75%.

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