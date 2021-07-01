Африканская диета: Бузова в мини-бикини раскрыла секрет своего похудения

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Российская певица Ольга Бузова раскрыла секрет своего похудения: звезда показала свою "африканскую" диету.
Недавно Бузова уехала из Москвы ради съемок экстремального шоу в Африке. Ведущая призналась, что на проекте испытает не только всех участников, но и себя. Например, займется своей фигурой после вкусного отпуска в Италии, где не отказывала себе в лишней порции спагетти или пицце.
Бузова уже начала следить за своей фигурой и с удовольствием показала подписчикам свою "африканскую" диету.
Теледива показала свой скромный обед: салат и небольшой кусок печеной говядины. Также известно, что ведущая придерживается диеты с детства и часто отказывает себе в "радостях" вроде сладостей, чипсов и газировки.
И результат стоит того: набранные килограммы будто испарились. Бузова продемонстрировала идеальную фигуру в мини-купальнике и восхитила фанатов идеальным прессом.
Читайте также:
-
Дмитрий Тарасов покаялся перед Бузовой
-
"Я на другом конце света!" – Бузова поделилась фото из путешествия
-
Больше не брюнетка: Бузова резко сменила имидж и шокировала Сеть
-
"Рот на замок" – Бузова поправилась на отдыхе и решила сесть на диету
-
"Lady in red в деле" – Бузову опять критикуют подписчики