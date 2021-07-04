Моргенштерн – дьявол? Почему рэпер уверен, что связан с нечистой силой

Сатанисткое начало или просто отличное чувство юмора? Рэпер Моргенштерн раскрыл все карты и шокировал поклонников

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн, чья эпатажность просто зашкаливает, признался, что является дьяволом.

Артист уже неоднократно говорил, что верит в то, что является дьяволом. В подкасте с комиком Данилой Поперечным звезда хип-хопа заявил, что посмотрел все видеоразоблачения, где люди называют его дьяволом. Алишер даже попытался пояснить – почему он так считает.

"Смотри, Моргенштерн – в переводе (с немецкого – прим. ред.) утренняя звезда, это же настоящая фамилия моей мамы. Утренняя звезда в библии — это Люцифер. Люцифер, по преданию, вышел из моря. У меня мама Марина, в переводе "морская", - начал Алишер.

Далее он привел в пример и коллегу – Готлиба Артема, известного как Слава Марлоу. Готлиб переводится как любимый богом. Моргенштерн вспомнил и про резиденцию мрака, где жила нечисть, которая находилась по адресу Большая Дмитровка, 13. Теперь на этом месте ресторан Моргенштерна "Кайф".

"По приданию, у зверя три шестерки на челе, на лбу. Я не знал это, когда бил татуировку. Все знают эту историю, я просто не хотел работать в офисе и что-то набить на голову. Столько совпадений... Я пересмотрел все видео. Я уверен, что я дьявол", - сказал рэпер.

Стоит отметить, что Моргенштерн фигура неординарная, и полная иронии. Поэтому, говорит ли рэпер всерьез или просто шутит – понять сложно.

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