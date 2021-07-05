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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Как выглядит личный ад Моргенштерна

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (288)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210705/252195601/Kak-vyglyadit-lichnyy-ad-Morgenshterna.html

У каждого свой ад – самое страшное для эпатажного рэпера оказалось остаться один на один со своими поклонниками

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн рассказал, как выглядит его личный ад.

Звезда российского хип-хопа побывал в качестве гостя в YouTube-шоу "Вопрос ребром" рэпера Басты. Там поклонники или просто желающие могут задать звезде любой интересующий их вопрос.

Один из вопросов звучал так: "Как выглядит личный ад Моргенштерна?" На что 23-летний артист ответил, что попасть в публичное место без охраны для него и есть ад.

"Я могу устроить себе ад в любой момент – я просто войду в любую школу. Столько чертей вокруг меня будет варить в котле. Это мой личный ад,  да – оказаться без охраны в публичном месте", – рассказал рэпер.

Алишер Моргенштерн постоянно ходит с охраной. Он настолько в ней уверен, что недавно, будучи на отдыхе в Турции, даже назвал отель, в котором находился. Тогда он отметил, что шансов пробраться к нему нет.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Рэпер также не любит, когда ему докучают с просьбами сфотографироваться. В своих сторис Моргенштерн даже сказал, что если кто-то увидит его – пусть даже не подходит. Скорее всего рэпер так категоричен, потому что сейчас отдыхает вместе со своей невестой и членами семьи.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (288)
Теги:
Моргенштерн

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