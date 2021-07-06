"Моей девчонке": Моргенштерн удивил невесту роскошным подарком

23-летний рэп-исполнитель любит баловать свою возлюбленную. На этот раз девушка удостоилась баснословно дорогого "презента"

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн снова проявил небывалую щедрость – музыкант подарил своей невесте Диларе роскошный подарок.

Эпатажный музыкант и его дама сердца устроили себе "медовый месяц" в Турции. Влюбленные наслаждаются отдыхом, пляжными вечеринками и шикарным шоппингом. Алишер не скупится на подарки для своей избранницы и с радостью водит ее по ювелирным бутикам.

На этот раз Моргенштерн решил побаловать невесту баснословно дорогим подарком и преподнес ей бриллиантовый браслет от бренда Chiaro за 1,2 миллиона российских рублей.

photo: influesii / Instagram Cторис инстаграма Дилары Зинатуллиной

Дилара сразу же решила открыть заветную коробочку и случайно испортила крышку. "Вот тебе и 1,2 ляма", – комментировал Алишер, пока инстадива надевала подарок на запястье и демонстрировала его на камеру.

Избранница звезды впала в восторг и отметила, что сюрпризы жениха перешли на новый уровень. До этого Моргенштерн подарил невесте премиальные часы за один миллион.

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