"Моей девчонке": Моргенштерн удивил невесту роскошным подарком

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Российский рэпер Моргенштерн снова проявил небывалую щедрость – музыкант подарил своей невесте Диларе роскошный подарок.
Эпатажный музыкант и его дама сердца устроили себе "медовый месяц" в Турции. Влюбленные наслаждаются отдыхом, пляжными вечеринками и шикарным шоппингом. Алишер не скупится на подарки для своей избранницы и с радостью водит ее по ювелирным бутикам.
На этот раз Моргенштерн решил побаловать невесту баснословно дорогим подарком и преподнес ей бриллиантовый браслет от бренда Chiaro за 1,2 миллиона российских рублей.
Дилара сразу же решила открыть заветную коробочку и случайно испортила крышку. "Вот тебе и 1,2 ляма", – комментировал Алишер, пока инстадива надевала подарок на запястье и демонстрировала его на камеру.
Избранница звезды впала в восторг и отметила, что сюрпризы жениха перешли на новый уровень. До этого Моргенштерн подарил невесте премиальные часы за один миллион.
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